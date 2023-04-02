https://ria.ru/20230402/tramp-1862426491.html
СМИ: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев-конгрессменов
СМИ: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев-конгрессменов - РИА Новости, 02.04.2023
СМИ: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев-конгрессменов
Бывший президент США Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса, это поможет в вероятном судебном разбирательстве,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T05:27
2023-04-02T05:27
2023-04-02T10:15
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса, это поможет в вероятном судебном разбирательстве, сообщил портал Axios.В число поддержавших бывшего президента США входят республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей конгресса. По данным портала, Трамп добивается от двух комитетов проведения расследования в отношении президента США Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.В пятницу телеканал CNN сообщал, что Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него обвинений.Ранее за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс — ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с политиком.Экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, бывший хозяин Белого дома заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
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сша, манхэттен, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), в мире
США, Манхэттен, Дональд Трамп, Джо Байден, Нью-Йорк (город), В мире
СМИ: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев-конгрессменов
Axios: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса США
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса, это поможет в вероятном судебном разбирательстве, сообщил
портал Axios.
«
"Бывшего президента Трампа поддержали 37 республиканцев палаты представителей", — отметили в издании.
В число поддержавших бывшего президента США входят республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей конгресса. По данным портала, Трамп добивается от двух комитетов проведения расследования в отношении президента США Джо Байдена
и окружного прокурора Манхэттена
Элвина Брэгга.
В пятницу телеканал CNN сообщал, что Трамп активно обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых в отношении него обвинений.
Опрос показал, сколько американцев поддерживают обвинения против Трампа
Ранее за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке
. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс — ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с политиком.
Экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, бывший хозяин Белого дома заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
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