https://ria.ru/20230402/tes-1862491782.html

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела - РИА Новости, 02.04.2023

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела

Одна из теплоэлектростанций на Украине повреждена и прекратила производство электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:42

2023-04-02T17:42

2023-04-02T17:42

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций на Украине повреждена и прекратила производство электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии. После окончания обстрела энергетики смогут начать ликвидацию последствий атаки и возобновление работы оборудования", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. О какой ТЭС идет речь, в энергохолдинге не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230402/ukraina-1862479877.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дтэк, вооруженные силы рф