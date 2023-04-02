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Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела - РИА Новости, 02.04.2023
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17:42 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/tes-1862491782.html
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела - РИА Новости, 02.04.2023
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела
Одна из теплоэлектростанций на Украине повреждена и прекратила производство электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:42
2023-04-02T17:42
в мире
украина
дтэк
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций на Украине повреждена и прекратила производство электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии. После окончания обстрела энергетики смогут начать ликвидацию последствий атаки и возобновление работы оборудования", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. О какой ТЭС идет речь, в энергохолдинге не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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в мире, украина, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после обстрела

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу, получив повреждения при обстреле

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций на Украине повреждена и прекратила производство электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"В очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии. После окончания обстрела энергетики смогут начать ликвидацию последствий атаки и возобновление работы оборудования", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.
О какой ТЭС идет речь, в энергохолдинге не уточнили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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