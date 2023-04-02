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В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.04.2023
В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР
Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады противника,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:44
2023-04-02T14:44
2023-04-02T14:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР
Минобороны: в районах Петровского и Терны поражены командно-наблюдательные пункты ВСУ