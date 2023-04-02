https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862470999.html

В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР

В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.04.2023

В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР

Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады противника,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:44

2023-04-02T14:44

2023-04-02T14:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862396927_0:405:2920:2048_1920x0_80_0_0_0ec35ce627c230b62cc7891f16b889c2.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире