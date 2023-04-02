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В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 02.04.2023 (обновлено: 14:45 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862470999.html
В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.04.2023
В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР
Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады противника,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:44
2023-04-02T14:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР

Минобороны: в районах Петровского и Терны поражены командно-наблюдательные пункты ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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