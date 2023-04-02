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На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 02.04.2023 (обновлено: 14:45 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862469391.html
На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников
На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников - РИА Новости, 02.04.2023
На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников
На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три турецких бронетранспортера Kirpi и гаубицу... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:33
2023-04-02T14:45
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три турецких бронетранспортера Kirpi и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих и наёмников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников

Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено 210 украинских военных и наемников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три турецких бронетранспортера Kirpi и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих и наёмников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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