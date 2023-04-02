https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862469391.html

На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников

На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников - РИА Новости, 02.04.2023

На Донецком направлении уничтожено 210 украинских военных и наемников

На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три турецких бронетранспортера Kirpi и гаубицу... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:33

2023-04-02T14:33

2023-04-02T14:45

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три турецких бронетранспортера Kirpi и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих и наёмников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)