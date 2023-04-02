ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 130 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка Донецкой народной республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.