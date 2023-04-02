https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862468794.html

ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях

ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 02.04.2023

ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:30

2023-04-02T14:30

2023-04-02T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка Донецкой народной республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230402/sklad-1862470568.html

https://ria.ru/20230402/dnr-1862469168.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины