Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 02.04.2023 (обновлено: 14:44 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862468794.html
ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях
ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 02.04.2023
ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:30
2023-04-02T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472852_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b5ba418508bb61a718f8283bb3f1ff8a.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка Донецкой народной республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230402/sklad-1862470568.html
https://ria.ru/20230402/dnr-1862469168.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472852_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_3866b2550aeeb8dae31f0f8d068c1f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 130 украинских военных на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 130 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
Артиллеристы ВС России - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР
Вчера, 14:37
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка Донецкой народной республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи
Вчера, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала