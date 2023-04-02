https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862451290.html

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 02.04.2023

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:52

2023-04-02T11:52

2023-04-02T13:22

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, около населенного пункта Мыловое российские военные уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом."Потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил собеседник агентства. Из ликвидированных орудий украинские войска обстреливали города на левом берегу Днепра.ВСУ ежедневно наносят артиллерийские удары по городам в Херсонской области, выпуская по ним по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам прилетело около 40 снарядов.

https://ria.ru/20230402/vostok-1862424945.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность