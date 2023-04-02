https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862451290.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 02.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:52
2023-04-02T11:52
2023-04-02T13:22
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, около населенного пункта Мыловое российские военные уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом."Потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил собеседник агентства. Из ликвидированных орудий украинские войска обстреливали города на левом берегу Днепра.ВСУ ежедневно наносят артиллерийские удары по городам в Херсонской области, выпуская по ним по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам прилетело около 40 снарядов.
https://ria.ru/20230402/vostok-1862424945.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Минобороны: российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном