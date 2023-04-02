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Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 02.04.2023 (обновлено: 13:22 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862451290.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 02.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:52
2023-04-02T13:22
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, около населенного пункта Мыловое российские военные уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом."Потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил собеседник агентства. Из ликвидированных орудий украинские войска обстреливали города на левом берегу Днепра.ВСУ ежедневно наносят артиллерийские удары по городам в Херсонской области, выпуская по ним по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам прилетело около 40 снарядов.
https://ria.ru/20230402/vostok-1862424945.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Также, по его словам, около населенного пункта Мыловое российские военные уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом.
"Потери: пять погибших военных ВСУ", — уточнил собеседник агентства.
Из ликвидированных орудий украинские войска обстреливали города на левом берегу Днепра.
ВСУ ежедневно наносят артиллерийские удары по городам в Херсонской области, выпуская по ним по 100-150 снарядов. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам прилетело около 40 снарядов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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