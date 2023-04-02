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ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2023
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР
Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:37
2023-04-02T14:37
2023-04-02T14:47
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Всего в течение суток российские военные нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР
Минобороны: российские войска уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР