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ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР

ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2023

ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР

Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:37

2023-04-02T14:37

2023-04-02T14:47

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Всего в течение суток российские военные нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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