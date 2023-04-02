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ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 02.04.2023 (обновлено: 14:47 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/sklad-1862470568.html
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2023
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР
Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:37
2023-04-02T14:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Всего в течение суток российские военные нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР

Минобороны: российские войска уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России
Артиллеристы ВС России - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ЛНР украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего в течение суток российские военные нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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