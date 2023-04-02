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При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных - РИА Новости, 02.04.2023
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02:24 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/siriya-1862421858.html
При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных
При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных - РИА Новости, 02.04.2023
При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных
Пять сирийских военных пострадали в результате израильской ракетной атаки на провинцию Хомс в центральной части Сирии, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T02:24
2023-04-02T02:24
хомс (город)
сирия
бейрут
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Пять сирийских военных пострадали в результате израильской ракетной атаки на провинцию Хомс в центральной части Сирии, сообщает министерство обороны страны. Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс. Радиостанция Sham FM ранее писала про четырех пострадавших военных. "Сегодня приблизительно в 00.35 израильский противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную агрессию, ударив по некоторым местам в городе Хомс и провинции. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили некоторые из них. В результате агрессии пять военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - заявило минобороны Сирии. Это уже третья израильская атака на Сирию с четверга.
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хомс (город), сирия, бейрут, в мире
Хомс (город), Сирия, Бейрут, В мире
При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных

Минобороны Сирии: в результате израильской ракетной атаки на Хомс были ранены пять военных

© Фото : SANAХомс, Сирия
Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : SANA
Хомс, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Пять сирийских военных пострадали в результате израильской ракетной атаки на провинцию Хомс в центральной части Сирии, сообщает министерство обороны страны.
Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс. Радиостанция Sham FM ранее писала про четырех пострадавших военных.
"Сегодня приблизительно в 00.35 израильский противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную агрессию, ударив по некоторым местам в городе Хомс и провинции. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили некоторые из них. В результате агрессии пять военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - заявило минобороны Сирии.
Это уже третья израильская атака на Сирию с четверга.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска
19 февраля, 12:00
 
Хомс (город)СирияБейрутВ мире
 
 
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