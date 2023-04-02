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При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных
При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных - РИА Новости, 02.04.2023
При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных
Пять сирийских военных пострадали в результате израильской ракетной атаки на провинцию Хомс в центральной части Сирии, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T02:24
2023-04-02T02:24
2023-04-02T02:24
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КАИР, 2 апр - РИА Новости. Пять сирийских военных пострадали в результате израильской ракетной атаки на провинцию Хомс в центральной части Сирии, сообщает министерство обороны страны. Ранее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс. Радиостанция Sham FM ранее писала про четырех пострадавших военных. "Сегодня приблизительно в 00.35 израильский противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную агрессию, ударив по некоторым местам в городе Хомс и провинции. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили некоторые из них. В результате агрессии пять военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - заявило минобороны Сирии. Это уже третья израильская атака на Сирию с четверга.
https://ria.ru/20230219/tsitadel-1852951694.html
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хомс (город), сирия, бейрут, в мире
Хомс (город), Сирия, Бейрут, В мире
При израильской атаке на Хомс были ранены пять сирийских военных
Минобороны Сирии: в результате израильской ракетной атаки на Хомс были ранены пять военных