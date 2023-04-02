https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862463125.html

Глава Севастополя пошутил на тему киевского "плана" переименовать город

Глава Севастополя пошутил на тему киевского "плана" переименовать город - РИА Новости, 02.04.2023

Глава Севастополя пошутил на тему киевского "плана" переименовать город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев с иронией воспринял "план" Киева переименовать город в "Объект №6" и сравнил заявления украинских политиков с записями в РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:30

2023-04-02T13:30

2023-04-02T13:30

россия

севастополь

киев

алексей данилов

михаил развожаев

антон чехов

совет национальной безопасности и обороны украины

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев с иронией воспринял "план" Киева переименовать город в "Объект №6" и сравнил заявления украинских политиков с записями в медицинской карте из "палаты номер 6". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план так называемой "деоккупации" Крыма из 12 шагов, включая переименование Севастополя, люстрацию и "снос" Крымского моста. "Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из "палаты номер 6", - приводит слова Развожаева его пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям "больных людей". "Палата номер 6" — это повесть Антона Чехова. В ней автор рассказывает о клинике для душевнобольных. Со временем выражение "палата №6" стало нарицательным. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.

https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862456106.html

https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858755523.html

россия

севастополь

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, киев, алексей данилов, михаил развожаев, антон чехов, совет национальной безопасности и обороны украины, оон, общество