Глава Севастополя пошутил на тему киевского "плана" переименовать город
Глава Севастополя сравнил киевский план переименовать город с записями в медицинской карте
© Фото : Екатерина МироноваПамятник Затопленным кораблям
© Фото : Екатерина Миронова
Памятник Затопленным кораблям. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев с иронией воспринял "план" Киева переименовать город в "Объект №6" и сравнил заявления украинских политиков с записями в медицинской карте из "палаты номер 6".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план так называемой "деоккупации" Крыма из 12 шагов, включая переименование Севастополя, люстрацию и "снос" Крымского моста.
"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из "палаты номер 6", - приводит слова Развожаева его пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям "больных людей".
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"Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", - подчеркнул губернатор.
"Палата номер 6" — это повесть Антона Чехова. В ней автор рассказывает о клинике для душевнобольных. Со временем выражение "палата №6" стало нарицательным.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.