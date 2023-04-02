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Российские дипломаты работают с белорусской стороной по делу Сапеги - РИА Новости, 02.04.2023
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15:29 02.04.2023 (обновлено: 16:12 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/sapega-1862475764.html
Российские дипломаты работают с белорусской стороной по делу Сапеги
Российские дипломаты работают с белорусской стороной по делу Сапеги - РИА Новости, 02.04.2023
Российские дипломаты работают с белорусской стороной по делу Сапеги
Дипломаты РФ продолжают работать с белорусской стороной по делу осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с гражданкой РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:29
2023-04-02T16:12
софия сапега
белоруссия
россия
роман протасевич
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Дипломаты РФ продолжают работать с белорусской стороной по делу осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с гражданкой РФ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация, что Софья Сапега может вернуться в Россию. Со ссылкой на адвоката девушки указывается, что мать девушки и ее биологический отец обратились с ходатайством о ее переводе в Россию в Минюст РФ и что белорусская сторона дала на это согласие."Наши дипломаты продолжают работать по делу Софьи Сапеги. Взаимодействуем с ее адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой России", - прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20230131/sapega-1848619597.html
https://ria.ru/20230314/sapega-1857829728.html
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софия сапега, белоруссия, россия, роман протасевич
София Сапега, Белоруссия, Россия, Роман Протасевич
Российские дипломаты работают с белорусской стороной по делу Сапеги

Российские дипломаты работают с Минском по делу Сапеги и ожидают встречи с ней

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега во время дачи показаний
Софья Сапега во время дачи показаний
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега во время дачи показаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Дипломаты РФ продолжают работать с белорусской стороной по делу осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с гражданкой РФ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация, что Софья Сапега может вернуться в Россию. Со ссылкой на адвоката девушки указывается, что мать девушки и ее биологический отец обратились с ходатайством о ее переводе в Россию в Минюст РФ и что белорусская сторона дала на это согласие.
"Наши дипломаты продолжают работать по делу Софьи Сапеги. Взаимодействуем с ее адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой России", - прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
В Минске объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании
31 января, 11:57
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Сапегу внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму
14 марта, 16:40
 
София СапегаБелоруссияРоссияРоман Протасевич
 
 
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