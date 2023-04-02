https://ria.ru/20230402/rassledovanie-1862512544.html
СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца
СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца - РИА Новости, 02.04.2023
СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца
Следственный комитет расследует дело об осквернении тела погибшего российского бойца в Мариуполе экс-военным украинского националистического полка "Азов"*,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:20
2023-04-02T20:20
2023-04-02T20:39
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
днр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет расследует дело об осквернении тела погибшего российского бойца в Мариуполе экс-военным украинского националистического полка "Азов"*, сообщается в Telegram-канале СК. Как сообщалось ранее, украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка "Азов"* Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР. Он уточнил, что сделал это при помощи украденной из частного дома катаны. Штукин рассказал РИА Новости, что усадил тело на стул на улице в Мариуполе, изуродовал его холодным оружием, а перед отступлением оставил для устрашения российских подразделений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230330/dezertir-1861980601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца
СК расследует дело об осквернение катаной тела российского бойца ДНР бывшим боевиком