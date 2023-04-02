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СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 02.04.2023 (обновлено: 20:39 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/rassledovanie-1862512544.html
СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца
СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца - РИА Новости, 02.04.2023
СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца
Следственный комитет расследует дело об осквернении тела погибшего российского бойца в Мариуполе экс-военным украинского националистического полка "Азов"*,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:20
2023-04-02T20:39
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
днр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет расследует дело об осквернении тела погибшего российского бойца в Мариуполе экс-военным украинского националистического полка "Азов"*, сообщается в Telegram-канале СК. Как сообщалось ранее, украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка "Азов"* Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР. Он уточнил, что сделал это при помощи украденной из частного дома катаны. Штукин рассказал РИА Новости, что усадил тело на стул на улице в Мариуполе, изуродовал его холодным оружием, а перед отступлением оставил для устрашения российских подразделений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230330/dezertir-1861980601.html
россия
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россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), днр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины
СК расследует дело об осквернении азовцем тела российского бойца

СК расследует дело об осквернение катаной тела российского бойца ДНР бывшим боевиком

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет расследует дело об осквернении тела погибшего российского бойца в Мариуполе экс-военным украинского националистического полка "Азов"*, сообщается в Telegram-канале СК.
«

"СК России расследует очередные преступления украинских вооруженных формирований", — говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка "Азов"* Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР. Он уточнил, что сделал это при помощи украденной из частного дома катаны. Штукин рассказал РИА Новости, что усадил тело на стул на улице в Мариуполе, изуродовал его холодным оружием, а перед отступлением оставил для устрашения российских подразделений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Дезертировавший разведчик Азова* о том, как девять месяцев рыл окопы для российских бойцов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Дезертир из "Азова"* рассказал, как рыл окопы для российских бойцов
30 марта, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольСледственный комитет России (СК РФ)ДНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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