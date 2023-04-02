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Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2023
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Союзное государство
 
18:18 02.04.2023 (обновлено: 18:39 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/putin-1862495973.html
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2023
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин
Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:18
2023-04-02T18:39
союзное государство
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что в нынешних непростых условиях укрепляется оборонный потенциал Союзного государства, координируются действия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что, несмотря на санкционное давление, Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене."Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства", - говорится в телеграмме.Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин

Путин заявил о важности укрепления оборонного потенциала Союзного государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что в нынешних непростых условиях укрепляется оборонный потенциал Союзного государства, координируются действия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что, несмотря на санкционное давление, Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене.
"Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства", - говорится в телеграмме.
Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии
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Союзное государствоБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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