https://ria.ru/20230402/putin-1862495973.html

Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин

Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2023

Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин

Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что в... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:18

2023-04-02T18:18

2023-04-02T18:39

союзное государство

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что в нынешних непростых условиях укрепляется оборонный потенциал Союзного государства, координируются действия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что, несмотря на санкционное давление, Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене."Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства", - говорится в телеграмме.Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко