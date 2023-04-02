https://ria.ru/20230402/putin-1862495973.html
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2023
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин
Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:18
2023-04-02T18:18
2023-04-02T18:39
союзное государство
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, отметив, что в нынешних непростых условиях укрепляется оборонный потенциал Союзного государства, координируются действия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что, несмотря на санкционное давление, Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене."Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства", - говорится в телеграмме.Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Для Союзного государства важно укреплять оборонный потенциал, заявил Путин
Путин заявил о важности укрепления оборонного потенциала Союзного государства