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СМИ: в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека
СМИ: в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека - РИА Новости, 02.04.2023
СМИ: в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, после того как загорелась корзина воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в мексиканском штате Мехико,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T00:37
2023-04-02T00:37
2023-04-02T05:48
мехико (штат)
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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, после того как загорелась корзина воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в мексиканском штате Мехико, сообщила газета Universal."По крайней мере, два человека погибли, а 13-летняя девочка получила травмы в результате падения с воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в штате Мехико... Пилота забрали с места родственники, поэтому его местонахождение и состояние здоровья неизвестны", - говорится в сообщении на сайте издания.Очевидцы, на которых ссылается СМИ, сообщили, что жертвами ЧП стала супружеская пара. Они, пытаясь спастись от огня, выпрыгнули из корзины с большой высоты. Их дочь в больнице.Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива. На видео, которое разместили в социальных сетях свидетели происшествия, видно, что из горящей на большой высоте корзины была сброшена вниз спасательная веревка, однако она загорелась.Полет над пирамидами в археологической зоне к северо-востоку от Мехико — популярный аттракцион среди туристов и приезжих. В выходные дни ранним утром в небо одновременно поднимаются до нескольких десятков воздушных шаров, которыми управляют пилоты частных компаний.
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мехико (штат), в мире
СМИ: в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека
Universal: в Мексике при возгорании воздушного шара погибли по меньшей мере два человека
МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости.
По меньшей мере два человека погибли, после того как загорелась корзина воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в мексиканском штате Мехико, сообщила
газета Universal.
"По крайней мере, два человека погибли, а 13-летняя девочка получила травмы в результате падения с воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в штате Мехико... Пилота забрали с места родственники, поэтому его местонахождение и состояние здоровья неизвестны", - говорится в сообщении на сайте издания.
Очевидцы, на которых ссылается СМИ, сообщили, что жертвами ЧП стала супружеская пара. Они, пытаясь спастись от огня, выпрыгнули из корзины с большой высоты. Их дочь в больнице.
Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива. На видео, которое разместили в социальных сетях свидетели происшествия, видно, что из горящей на большой высоте корзины была сброшена вниз спасательная веревка, однако она загорелась.
Полет над пирамидами в археологической зоне к северо-востоку от Мехико — популярный аттракцион среди туристов и приезжих. В выходные дни ранним утром в небо одновременно поднимаются до нескольких десятков воздушных шаров, которыми управляют пилоты частных компаний.
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