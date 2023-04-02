https://ria.ru/20230402/pozhar-1862417248.html

СМИ: в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека

СМИ: в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека - РИА Новости, 02.04.2023

СМИ: в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, после того как загорелась корзина воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в мексиканском штате Мехико,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T00:37

2023-04-02T00:37

2023-04-02T05:48

мехико (штат)

в мире

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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, после того как загорелась корзина воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в мексиканском штате Мехико, сообщила газета Universal."По крайней мере, два человека погибли, а 13-летняя девочка получила травмы в результате падения с воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в штате Мехико... Пилота забрали с места родственники, поэтому его местонахождение и состояние здоровья неизвестны", - говорится в сообщении на сайте издания.Очевидцы, на которых ссылается СМИ, сообщили, что жертвами ЧП стала супружеская пара. Они, пытаясь спастись от огня, выпрыгнули из корзины с большой высоты. Их дочь в больнице.Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива. На видео, которое разместили в социальных сетях свидетели происшествия, видно, что из горящей на большой высоте корзины была сброшена вниз спасательная веревка, однако она загорелась.Полет над пирамидами в археологической зоне к северо-востоку от Мехико — популярный аттракцион среди туристов и приезжих. В выходные дни ранним утром в небо одновременно поднимаются до нескольких десятков воздушных шаров, которыми управляют пилоты частных компаний.

https://ria.ru/20230401/pozhar-1862386836.html

мехико (штат)

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мехико (штат), в мире