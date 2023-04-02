Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции
Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкционное давление
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Несмотря на санкции, Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов двух стран, которое он направил своему коллеге Александру Лукашенко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета", — говорится в поздравлении.
Путин также отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Президент заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.
Также глава государства пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и процветания.