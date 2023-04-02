https://ria.ru/20230402/pozdravlenie-1862435652.html

Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции

Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции - РИА Новости, 02.04.2023

Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции

Несмотря на санкции, Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов двух стран,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:07

2023-04-02T09:07

2023-04-02T09:53

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839850161_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_8b13e651f34586b2df341cc283b7d5a1.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Несмотря на санкции, Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов двух стран, которое он направил своему коллеге Александру Лукашенко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин также отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Президент заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.Также глава государства пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и процветания.

https://ria.ru/20230402/edinenie-1862057135.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко