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Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции - РИА Новости, 02.04.2023
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09:07 02.04.2023 (обновлено: 09:53 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/pozdravlenie-1862435652.html
Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции
Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции - РИА Новости, 02.04.2023
Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции
Несмотря на санкции, Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов двух стран,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:07
2023-04-02T09:53
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Несмотря на санкции, Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов двух стран, которое он направил своему коллеге Александру Лукашенко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин также отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Президент заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.Также глава государства пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и процветания.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкции

Путин: Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкционное давление

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Несмотря на санкции, Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня единения народов двух стран, которое он направил своему коллеге Александру Лукашенко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета", — говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Президент заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.
Также глава государства пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и процветания.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
День единения народов России и Белоруссии
01:16
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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