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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:31
2023-04-02T14:31
2023-04-02T14:36
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херсонская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 15 военных на Херсонском направлении