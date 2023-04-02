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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 02.04.2023 (обновлено: 14:36 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/poteri-1862468905.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:31
2023-04-02T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 15 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС России
Танк Т-72 ВС России - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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