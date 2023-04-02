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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:31

2023-04-02T14:31

2023-04-02T14:36

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военных и гаубицу "Акация", заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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