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В Минобороны Чехии указали на важный критерий для посредничества по Украине - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 02.04.2023 (обновлено: 17:02 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/posrednichestvo-1862482034.html
В Минобороны Чехии указали на важный критерий для посредничества по Украине
В Минобороны Чехии указали на важный критерий для посредничества по Украине - РИА Новости, 02.04.2023
В Минобороны Чехии указали на важный критерий для посредничества по Украине
Неважно, кто мог бы организовать переговоры о мире на Украине – Запад или страны, близкие к РФ, главное, как можно скорее положить конец военным действиям,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:21
2023-04-02T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
яна чернохова
чехия
россия
нато
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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Неважно, кто мог бы организовать переговоры о мире на Украине – Запад или страны, близкие к РФ, главное, как можно скорее положить конец военным действиям, заявила в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минобороны республики Яна Чернохова."Неважно, кто является модератором (посредником на переговорах) - Запад или страны, которые могут быть близки к России. Важно, чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России. Весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдется кто-то, кто будет на это способен, я ему зааплодирую. Мне будет все равно, если это будет, например, Китай", - цитирует телеканал Чернохову.При этом она опасается, что боевые действия на Украине могут затянуться.Чернохова утверждает, что НАТО делает все возможное для того, чтобы ситуация вокруг России "не обострилась еще больше".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859562398.html
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в мире, украина, яна чернохова, чехия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Яна Чернохова, Чехия, Россия, НАТО
В Минобороны Чехии указали на важный критерий для посредничества по Украине

Минобороны Чехии: посредником в урегулировании по Украине может выступить любая страна

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Прага, Чехия. Архивное фото
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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Неважно, кто мог бы организовать переговоры о мире на Украине – Запад или страны, близкие к РФ, главное, как можно скорее положить конец военным действиям, заявила в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, глава минобороны республики Яна Чернохова.
"Неважно, кто является модератором (посредником на переговорах) - Запад или страны, которые могут быть близки к России. Важно, чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России. Весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдется кто-то, кто будет на это способен, я ему зааплодирую. Мне будет все равно, если это будет, например, Китай", - цитирует телеканал Чернохову.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Запад не разрешает Украине даже думать о мирных переговорах, заявил Песков
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При этом она опасается, что боевые действия на Украине могут затянуться.
Чернохова утверждает, что НАТО делает все возможное для того, чтобы ситуация вокруг России "не обострилась еще больше".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯна ЧерноховаЧехияРоссияНАТО
 
 
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