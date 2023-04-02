https://ria.ru/20230402/politika-1862437307.html
Западная политическая система деградировала, заявил Володин
Западная политическая система деградировала, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2023
Западная политическая система деградировала, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:25
2023-04-02T09:25
2023-04-02T09:25
сша
вячеслав володин
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных скандалов. "И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов. Как показывает жизнь, они привлекаются к ответственности за куда менее серьёзные преступления, чем те, которые совершили в действительности", - написал Володин в своем телеграм-канале. Глава Госдумы отметил, что политики Запада и США, чьи "решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб", должны понести за это ответственность и наказание.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826285.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вячеслав володин, госдума рф, в мире
США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Западная политическая система деградировала, заявил Володин
Председатель Госдумы Володин: западная система деградировала, вместе с ней и ее лидеры