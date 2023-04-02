https://ria.ru/20230402/politika-1862437307.html

Западная политическая система деградировала, заявил Володин

Западная политическая система деградировала, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2023

Западная политическая система деградировала, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:25

2023-04-02T09:25

2023-04-02T09:25

сша

вячеслав володин

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных скандалов. "И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов. Как показывает жизнь, они привлекаются к ответственности за куда менее серьёзные преступления, чем те, которые совершили в действительности", - написал Володин в своем телеграм-канале. Глава Госдумы отметил, что политики Запада и США, чьи "решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб", должны понести за это ответственность и наказание.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вячеслав володин, госдума рф, в мире