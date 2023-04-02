Рейтинг@Mail.ru
Западная политическая система деградировала, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/politika-1862437307.html
Западная политическая система деградировала, заявил Володин
Западная политическая система деградировала, заявил Володин - РИА Новости, 02.04.2023
Западная политическая система деградировала, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:25
2023-04-02T09:25
сша
вячеслав володин
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных скандалов. "И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов. Как показывает жизнь, они привлекаются к ответственности за куда менее серьёзные преступления, чем те, которые совершили в действительности", - написал Володин в своем телеграм-канале. Глава Госдумы отметил, что политики Запада и США, чьи "решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб", должны понести за это ответственность и наказание.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826285.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вячеслав володин, госдума рф, в мире
США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Западная политическая система деградировала, заявил Володин

Председатель Госдумы Володин: западная система деградировала, вместе с ней и ее лидеры

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных скандалов.
"И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов. Как показывает жизнь, они привлекаются к ответственности за куда менее серьёзные преступления, чем те, которые совершили в действительности", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Глава Госдумы отметил, что политики Запада и США, чьи "решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб", должны понести за это ответственность и наказание.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине
16 ноября 2022, 09:33
 
СШАВячеслав ВолодинГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала