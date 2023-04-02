https://ria.ru/20230402/pogoda-1862458653.html

В Москве на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление

В Москве на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление - РИА Новости, 02.04.2023

В Москве на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление

Повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:55

2023-04-02T12:55

2023-04-02T13:01

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик пояснил, что особенность погоды на предстоящей неделе заключается в том, что атмосферное давление изо дня в день и практически в течение всей недели будет повышаться. "И если в воскресенье в столице 745 миллиметров ртутного столба, то во вторник уже 748 миллиметров ртутного столба, а к выходным - до 759-760. Это повышение говорит о том, что в атмосфере будет развиваться антициклональный тип атмосферной циркуляции, то есть будет развиваться антициклон, а значит погода будет солнечной, сухой и температурные показатели в теплой воздушной массе будут тоже повышаться", - сказал Синенков.

https://ria.ru/20230402/pogoda-1862440843.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, александр синенков