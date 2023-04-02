https://ria.ru/20230402/pogoda-1862458653.html
В Москве на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление
В Москве на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление - РИА Новости, 02.04.2023
В Москве на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление
Повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:55
2023-04-02T12:55
2023-04-02T13:01
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик пояснил, что особенность погоды на предстоящей неделе заключается в том, что атмосферное давление изо дня в день и практически в течение всей недели будет повышаться. "И если в воскресенье в столице 745 миллиметров ртутного столба, то во вторник уже 748 миллиметров ртутного столба, а к выходным - до 759-760. Это повышение говорит о том, что в атмосфере будет развиваться антициклональный тип атмосферной циркуляции, то есть будет развиваться антициклон, а значит погода будет солнечной, сухой и температурные показатели в теплой воздушной массе будут тоже повышаться", - сказал Синенков.
https://ria.ru/20230402/pogoda-1862440843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков
Общество, Москва, Александр Синенков
В Москве на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление
Повышенное атмосферное давление ожидаются в Москве на следующей неделе
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба ожидаются в московском регионе на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Александр Синенков.
Синоптик пояснил, что особенность погоды на предстоящей неделе заключается в том, что атмосферное давление изо дня в день и практически в течение всей недели будет повышаться.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
"И если в воскресенье в столице 745 миллиметров ртутного столба, то во вторник уже 748 миллиметров ртутного столба, а к выходным - до 759-760. Это повышение говорит о том, что в атмосфере будет развиваться антициклональный тип атмосферной циркуляции, то есть будет развиваться антициклон, а значит погода будет солнечной, сухой и температурные показатели в теплой воздушной массе будут тоже повышаться", - сказал Синенков.
Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле