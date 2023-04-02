https://ria.ru/20230402/pogoda-1862440843.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 02.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Дождливая погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:57

2023-04-02T09:57

2023-04-02T09:57

общество

москва

московская область (подмосковье)

александр синенков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В воскресенье мы ожидаем облачную погоду, местами возможен небольшой дождь преимущественно на западе, северо-западе Московской области. Температура в Москве плюс 9-11 градусов, по Московской области плюс 7-12 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230401/pogoda-1862343855.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков