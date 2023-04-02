https://ria.ru/20230402/pogoda-1862440843.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 02.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Дождливая погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:57
2023-04-02T09:57
2023-04-02T09:57
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр синенков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В воскресенье мы ожидаем облачную погоду, местами возможен небольшой дождь преимущественно на западе, северо-западе Московской области. Температура в Москве плюс 9-11 градусов, по Московской области плюс 7-12 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается дождливая погода и до 11 градусов тепла