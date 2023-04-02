https://ria.ru/20230402/podmoskove-1862952317.html

Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье

Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023

Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье

Благоустройство территорий у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 планируется в Московской области в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-02T14:04

2023-04-02T14:04

2023-04-04T16:19

раменский

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Благоустройство территорий у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 планируется в Московской области в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."В августе и сентябре мы запускаем еще два диаметра – МЦД-3 пройдет от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного… Прилегающая территория тоже должна радовать глаз, поэтому сделаем пешеходные дорожки, освещение, парковки. Приступим к работе уже весной, чтоб все запланированные 20 локаций благоустроить за этот год", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что МЦД-3 и МЦД-4 пройдут через 30 станций в Подмосковье, которые располагаются в семи городских округах. Территории возле станций МЦД-3 приведут, в частности, возле станций "Раменское", "Фабричная", "Ильинская", "Быково", "Удельная", а на МЦД-4 возле "Лесной городок" в Одинцовском городском округе, "Железнодорожная" и "Кучино" в Балашихе, "Апрелевка" в Наро-Фоминском городском округе и "Реутово"."В рамках благоустройства станций планируется обустроить 66 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, установить и заменить свыше 750 светильников, высадить 4 тысячи деревьев и кустарников. Также будут организованы парковки на более чем 1,5 тысячи машиномест", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230331/dorogi-1862096641.html

раменский

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

раменский