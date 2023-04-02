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Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
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14:04 02.04.2023 (обновлено: 16:19 04.04.2023)
https://ria.ru/20230402/podmoskove-1862952317.html
Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье
Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье
Благоустройство территорий у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 планируется в Московской области в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-02T14:04
2023-04-04T16:19
раменский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Благоустройство территорий у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 планируется в Московской области в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."В августе и сентябре мы запускаем еще два диаметра – МЦД-3 пройдет от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного… Прилегающая территория тоже должна радовать глаз, поэтому сделаем пешеходные дорожки, освещение, парковки. Приступим к работе уже весной, чтоб все запланированные 20 локаций благоустроить за этот год", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что МЦД-3 и МЦД-4 пройдут через 30 станций в Подмосковье, которые располагаются в семи городских округах. Территории возле станций МЦД-3 приведут, в частности, возле станций "Раменское", "Фабричная", "Ильинская", "Быково", "Удельная", а на МЦД-4 возле "Лесной городок" в Одинцовском городском округе, "Железнодорожная" и "Кучино" в Балашихе, "Апрелевка" в Наро-Фоминском городском округе и "Реутово"."В рамках благоустройства станций планируется обустроить 66 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, установить и заменить свыше 750 светильников, высадить 4 тысячи деревьев и кустарников. Также будут организованы парковки на более чем 1,5 тысячи машиномест", - уточнили в пресс-службе.
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раменский
Раменский

Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье

© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиТерритории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье в 2023
Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье в 2023 - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье в 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Благоустройство территорий у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 планируется в Московской области в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В августе и сентябре мы запускаем еще два диаметра – МЦД-3 пройдет от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного… Прилегающая территория тоже должна радовать глаз, поэтому сделаем пешеходные дорожки, освещение, парковки. Приступим к работе уже весной, чтоб все запланированные 20 локаций благоустроить за этот год", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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31 марта, 12:10
Отмечается, что МЦД-3 и МЦД-4 пройдут через 30 станций в Подмосковье, которые располагаются в семи городских округах. Территории возле станций МЦД-3 приведут, в частности, возле станций "Раменское", "Фабричная", "Ильинская", "Быково", "Удельная", а на МЦД-4 возле "Лесной городок" в Одинцовском городском округе, "Железнодорожная" и "Кучино" в Балашихе, "Апрелевка" в Наро-Фоминском городском округе и "Реутово".
"В рамках благоустройства станций планируется обустроить 66 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, установить и заменить свыше 750 светильников, высадить 4 тысячи деревьев и кустарников. Также будут организованы парковки на более чем 1,5 тысячи машиномест", - уточнили в пресс-службе.
 
Раменский
 
 
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