Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиТерритории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье в 2023
Территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье в 2023
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Благоустройство территорий у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4 планируется в Московской области в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В августе и сентябре мы запускаем еще два диаметра – МЦД-3 пройдет от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного… Прилегающая территория тоже должна радовать глаз, поэтому сделаем пешеходные дорожки, освещение, парковки. Приступим к работе уже весной, чтоб все запланированные 20 локаций благоустроить за этот год", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что МЦД-3 и МЦД-4 пройдут через 30 станций в Подмосковье, которые располагаются в семи городских округах. Территории возле станций МЦД-3 приведут, в частности, возле станций "Раменское", "Фабричная", "Ильинская", "Быково", "Удельная", а на МЦД-4 возле "Лесной городок" в Одинцовском городском округе, "Железнодорожная" и "Кучино" в Балашихе, "Апрелевка" в Наро-Фоминском городском округе и "Реутово".
"В рамках благоустройства станций планируется обустроить 66 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, установить и заменить свыше 750 светильников, высадить 4 тысячи деревьев и кустарников. Также будут организованы парковки на более чем 1,5 тысячи машиномест", - уточнили в пресс-службе.