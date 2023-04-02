https://ria.ru/20230402/pilorama-1862467542.html

Под Красноярском загорелась пилорама

Под Красноярском загорелась пилорама - РИА Новости, 02.04.2023

Под Красноярском загорелась пилорама

В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:17

2023-04-02T14:17

2023-04-02T14:17

происшествия

емельяновский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы, сообщает региональный главк МЧС. "Емельяновский район, населенный пункт Шуваево, поступило сообщение о загорании отходов лесопиления на промышленной площадке пилорамы... Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники. По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет.

https://ria.ru/20230402/shakhta-1862451424.html

емельяновский район

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, емельяновский район, красноярский край