https://ria.ru/20230402/pilorama-1862467542.html
Под Красноярском загорелась пилорама
Под Красноярском загорелась пилорама - РИА Новости, 02.04.2023
Под Красноярском загорелась пилорама
В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:17
2023-04-02T14:17
2023-04-02T14:17
происшествия
емельяновский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы, сообщает региональный главк МЧС. "Емельяновский район, населенный пункт Шуваево, поступило сообщение о загорании отходов лесопиления на промышленной площадке пилорамы... Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники. По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет.
https://ria.ru/20230402/shakhta-1862451424.html
емельяновский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, емельяновский район, красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, Красноярский край
Под Красноярском загорелась пилорама
Под Красноярском загорелась пилорама на площади в пять тысяч квадратных метров