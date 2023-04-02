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Под Красноярском загорелась пилорама - РИА Новости, 02.04.2023
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14:17 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/pilorama-1862467542.html
Под Красноярском загорелась пилорама
Под Красноярском загорелась пилорама - РИА Новости, 02.04.2023
Под Красноярском загорелась пилорама
В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:17
2023-04-02T14:17
происшествия
емельяновский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы, сообщает региональный главк МЧС. "Емельяновский район, населенный пункт Шуваево, поступило сообщение о загорании отходов лесопиления на промышленной площадке пилорамы... Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники. По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет.
https://ria.ru/20230402/shakhta-1862451424.html
емельяновский район
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происшествия, емельяновский район, красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, Красноярский край
Под Красноярском загорелась пилорама

Под Красноярском загорелась пилорама на площади в пять тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы, сообщает региональный главк МЧС.
"Емельяновский район, населенный пункт Шуваево, поступило сообщение о загорании отходов лесопиления на промышленной площадке пилорамы... Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники. По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет.
Автомобиль МЧС возле шахты Обуховская, где произошло задымление - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияЕмельяновский районКрасноярский край
 
 
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