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Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже - РИА Новости, 02.04.2023
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо, написал RT в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:59
2023-04-02T15:59
2023-04-02T16:41
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо, написал RT в своем Telegram-канале.Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором верующая во время богослужения молится у входа в Киево-Печерскую лавру, стоя на коленях с иконой и распятием в руках. В это время вокруг нее под националистическую песню танцевали и кривлялись радикалы.Позже Ершова перестала выходить на связь. Монахи опасались, что ее могли задержать украинские силовики, сообщил РИА Новости один из насельников лавры. Екатерина Ершова — певчая хора Киево-Печерской лавры. Кроме того, она поэтесса и исполняет на гитаре свои песни.
https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
Певчая хора Киево-Печерской лавры опровергла сообщения о том, что ее задержала СБУ