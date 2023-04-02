https://ria.ru/20230402/pevchaya-1862479380.html

Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже

Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже - РИА Новости, 02.04.2023

Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже

Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо, написал RT в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T15:59

2023-04-02T15:59

2023-04-02T16:41

религия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо, написал RT в своем Telegram-канале.Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором верующая во время богослужения молится у входа в Киево-Печерскую лавру, стоя на коленях с иконой и распятием в руках. В это время вокруг нее под националистическую песню танцевали и кривлялись радикалы.Позже Ершова перестала выходить на связь. Монахи опасались, что ее могли задержать украинские силовики, сообщил РИА Новости один из насельников лавры. Екатерина Ершова — певчая хора Киево-Печерской лавры. Кроме того, она поэтесса и исполняет на гитаре свои песни.

https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киево-печерская лавра, киев, в мире, украина, религия