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Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
15:59 02.04.2023 (обновлено: 16:41 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/pevchaya-1862479380.html
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже - РИА Новости, 02.04.2023
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо, написал RT в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:59
2023-04-02T16:41
религия
киево-печерская лавра
киев
в мире
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религия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо, написал RT в своем Telegram-канале.Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором верующая во время богослужения молится у входа в Киево-Печерскую лавру, стоя на коленях с иконой и распятием в руках. В это время вокруг нее под националистическую песню танцевали и кривлялись радикалы.Позже Ершова перестала выходить на связь. Монахи опасались, что ее могли задержать украинские силовики, сообщил РИА Новости один из насельников лавры. Екатерина Ершова — певчая хора Киево-Печерской лавры. Кроме того, она поэтесса и исполняет на гитаре свои песни.
https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html
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киево-печерская лавра, киев, в мире, украина, религия
Религия, Киево-Печерская Лавра, Киев, В мире, Украина, Религия
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже

Певчая хора Киево-Печерской лавры опровергла сообщения о том, что ее задержала СБУ

Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Кадр видео
Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Кадр видео
Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Кадр видео
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо, написал RT в своем Telegram-канале.
«
"Все слава богу, все хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже", — приводятся слова девушки.
Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором верующая во время богослужения молится у входа в Киево-Печерскую лавру, стоя на коленях с иконой и распятием в руках. В это время вокруг нее под националистическую песню танцевали и кривлялись радикалы.
Позже Ершова перестала выходить на связь. Монахи опасались, что ее могли задержать украинские силовики, сообщил РИА Новости один из насельников лавры.
Екатерина Ершова — певчая хора Киево-Печерской лавры. Кроме того, она поэтесса и исполняет на гитаре свои песни.
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