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Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов высадят в Москве в этом году

Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов высадят в Москве в этом году - РИА Новости, 04.04.2023

Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов высадят в Москве в этом году

Более 56 миллионов цветов 150 видов высадят в Москве в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-02T16:47

2023-04-02T16:47

2023-04-04T12:42

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 56 миллионов цветов 150 видов высадят в Москве в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Почти пять миллионов саженцев виолы высадят в столице до конца апреля", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что к майским праздникам цветники с многолетним растением украсят улицы, парки, площади и дворы по всей столице. По его словам, виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Также специалисты заранее проведут закаливание и акклиматизацию рассады. Мэр столицы отметил, что благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать жителей с конца апреля до поздней осени. "Всего в этом году город будут украшать больше 56 миллионов цветов 150 видов", - добавил Собянин.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы