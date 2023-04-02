https://ria.ru/20230402/obstrel-1862478135.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 02.04.2023
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского в Волновахском районе, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:56
2023-04-02T15:56
2023-04-02T15:56
в мире
волновахский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского в Волновахском районе, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Петровское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Шевченко, 70 ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 13.40 обстреляли Петровское в Волновахском районе, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862452935.html
волновахский район
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волновахский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница
В ДНР заявили, что при обстреле Петровского со стороны ВСУ ранена мирная жительница