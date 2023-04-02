https://ria.ru/20230402/obstrel-1862478135.html

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 02.04.2023

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского в Волновахском районе, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T15:56

2023-04-02T15:56

2023-04-02T15:56

в мире

волновахский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского в Волновахском районе, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Петровское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Шевченко, 70 ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 13.40 обстреляли Петровское в Волновахском районе, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230402/melitopol-1862452935.html

волновахский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, волновахский район, донецкая народная республика, сцкк