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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 02.04.2023
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15:56 02.04.2023
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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 02.04.2023
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского в Волновахском районе, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:56
2023-04-02T15:56
в мире
волновахский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского в Волновахском районе, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Петровское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Шевченко, 70 ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 13.40 обстреляли Петровское в Волновахском районе, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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волновахский район
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в мире, волновахский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница

В ДНР заявили, что при обстреле Петровского со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского в Волновахском районе, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Петровское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Шевченко, 70 ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 13.40 обстреляли Петровское в Волновахском районе, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Вчера, 12:03
 
В миреВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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