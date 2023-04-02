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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T07:54
2023-04-02T07:54
2023-04-02T08:39
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230330/ranenye-1861936790.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибра 152 миллиметра