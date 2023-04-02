https://ria.ru/20230402/obstrel-1862430358.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T07:54

2023-04-02T07:54

2023-04-02T08:39

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230330/ranenye-1861936790.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк