https://ria.ru/20230402/norilsk-1862442586.html

В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов

В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов - РИА Новости, 02.04.2023

В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов

Более 20 авиарейсов не могут прибыть и вылететь из аэропорта Норильска из-за штормового ветра в заполярном городе, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:13

2023-04-02T10:13

2023-04-02T10:13

норильск

дудинка

москва

западно-сибирская транспортная прокуратура

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Более 20 авиарейсов не могут прибыть и вылететь из аэропорта Норильска из-за штормового ветра в заполярном городе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее сообщалось, что в Норильске и Дудинке объявлено "Штормовое предупреждение по очень сильному ветру". Во второй половине дня 1 апреля и ночью в воскресенье по Норильскому промышленному району было объявлено усиление очень сильного ветра южной четверти до 33 метров в секунду и более. Дорога до аэропорта из Дудинки и Норильска была перекрыта для всех видов транспорта. "В международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" из городов Москва, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Пермь, Санкт-Петербург и в обратном направлении в города Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москва, Пермь, Красноярск с максимальной продолжительностью около двух суток", - говорится в сообщении. Норильский, Красноярский, Новосибирский и Абаканский транспортный прокуроры в соответствующих аэропортах проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

https://ria.ru/20230401/moskva-1862303518.html

норильск

дудинка

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

норильск, дудинка, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия