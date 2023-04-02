https://ria.ru/20230402/norilsk-1862442586.html
В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов
В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов - РИА Новости, 02.04.2023
В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов не могут прибыть и вылететь из аэропорта Норильска из-за штормового ветра в заполярном городе, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:13
2023-04-02T10:13
2023-04-02T10:13
норильск
дудинка
москва
западно-сибирская транспортная прокуратура
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Более 20 авиарейсов не могут прибыть и вылететь из аэропорта Норильска из-за штормового ветра в заполярном городе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее сообщалось, что в Норильске и Дудинке объявлено "Штормовое предупреждение по очень сильному ветру". Во второй половине дня 1 апреля и ночью в воскресенье по Норильскому промышленному району было объявлено усиление очень сильного ветра южной четверти до 33 метров в секунду и более. Дорога до аэропорта из Дудинки и Норильска была перекрыта для всех видов транспорта. "В международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" из городов Москва, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Пермь, Санкт-Петербург и в обратном направлении в города Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москва, Пермь, Красноярск с максимальной продолжительностью около двух суток", - говорится в сообщении. Норильский, Красноярский, Новосибирский и Абаканский транспортный прокуроры в соответствующих аэропортах проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норильск, дудинка, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия
Норильск, Дудинка, Москва, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Происшествия
В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов
В Норильске задерживаются более 20 авиарейсов из-за штормового ветра
КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Более 20 авиарейсов не могут прибыть и вылететь из аэропорта Норильска из-за штормового ветра в заполярном городе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Норильске и Дудинке объявлено "Штормовое предупреждение по очень сильному ветру". Во второй половине дня 1 апреля и ночью в воскресенье по Норильскому промышленному району было объявлено усиление очень сильного ветра южной четверти до 33 метров в секунду и более.
Дорога до аэропорта из Дудинки и Норильска была перекрыта для всех видов транспорта.
"В международном аэропорту Норильск
имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" из городов Москва, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Пермь, Санкт-Петербург и в обратном направлении в города Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москва, Пермь, Красноярск с максимальной продолжительностью около двух суток", - говорится в сообщении.
Норильский, Красноярский, Новосибирский и Абаканский транспортный прокуроры в соответствующих аэропортах проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.
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