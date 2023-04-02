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Психологи определили новые закономерности развития детей с аутизмом - РИА Новости, 02.04.2023
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Наука
 
09:00 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/nauka-1861577007.html
Психологи определили новые закономерности развития детей с аутизмом
Психологи определили новые закономерности развития детей с аутизмом - РИА Новости, 02.04.2023
Психологи определили новые закономерности развития детей с аутизмом
Особенности понимания речи у младших школьников с расстройствами аутистического спектра (РАС) изучили психологи Московского государственного... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:00
2023-04-02T09:00
наука
навигатор абитуриента
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
университетская наука
россия
москва
аутизм
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Особенности понимания речи у младших школьников с расстройствами аутистического спектра (РАС) изучили психологи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Они пришли к выводу, что несогласованность развития является более общей чертой аутизма, чем предполагалось ранее, и во многом может определять парадоксальность клинической картины синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале "Клиническая и специальная психология".Специалисты университета отметили, что основные исследования речи детей с РАС направлены на ее экспрессивную сторону, то есть собственное разговорное развитие. Ученые же МГППУ сфокусировались на изучении ее импрессивной части, то есть понимании.Ученые объяснили, что, по результатам исследования, младшие школьники с РАС отличаются неравномерным развитием понимания речи. Специалисты отметили, что спектр нарушений очень широк – от полного мутизма (т.е. неспособности использовать речь) до опережающего развития.Психологи МГППУ обратили внимание, что ранее было многократно доказано, что при аутизме наблюдается также неравномерность интеллектуального развития. Одни способности оказываются существенно ниже нормы, а другие – значимо выше. Похожие результаты показало и исследование зрительного восприятия."Результаты представленной работы указывают на то, что несогласованность развития, по всей видимости, является более общей чертой аутизма, чем предполагалось ранее, и во многом может определять парадоксальность клинической картины синдрома", – отметила Переверзева.Исследователи добавили, что степень неравномерности развития импрессивной речи была связана с тяжестью аутизма и никак не зависела от уровня интеллекта. То есть чем тяжелее аутизм, тем сильнее выражена неоднородность результатов по различным языковым уровням (фонологическому, лексическому, морфосинтаксическому и дискурсивному).В исследовании приняли участие 50 детей с РАС в возрасте от 7 до 11 лет. Научная работа является этапом цикла проектов, посвященных изучению речи при РАС, проводимого Центром языка и мозга ВШЭ и Центром нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центром) МГППУ.Дальнейшая задача научного коллектива – еще лучше понять закономерности развития при аутизме, а также прояснить, каким образом специалисты должны выстраивать подход к диагностике и коррекции нарушений.
https://sn.ria.ru/20230116/inklyuziya-1844371042.html
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навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), университетская наука, россия, москва, аутизм, здоровье - общество, общество
Наука, Навигатор абитуриента, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Университетская наука, Россия, Москва, аутизм, Здоровье - Общество, Общество

Психологи определили новые закономерности развития детей с аутизмом

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczРебенок с РАС занимается с психологом
Ребенок с РАС занимается с психологом - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Особенности понимания речи у младших школьников с расстройствами аутистического спектра (РАС) изучили психологи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Они пришли к выводу, что несогласованность развития является более общей чертой аутизма, чем предполагалось ранее, и во многом может определять парадоксальность клинической картины синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале "Клиническая и специальная психология".
Специалисты университета отметили, что основные исследования речи детей с РАС направлены на ее экспрессивную сторону, то есть собственное разговорное развитие. Ученые же МГППУ сфокусировались на изучении ее импрессивной части, то есть понимании.
«
"Мы применяли три методики. Первая – план диагностического обследования при аутизме (ADOS) для оценки профиля аутистических проявлений и их тяжести. Вторая – КОРАБЛИК, она позволяет оценить речевые навыки на всех уровнях языка. Третья – тестирование на интеллект", – рассказала старший научный сотрудник научной лаборатории ФРЦ МГППУ Дарья Переверзева.
Ученые объяснили, что, по результатам исследования, младшие школьники с РАС отличаются неравномерным развитием понимания речи. Специалисты отметили, что спектр нарушений очень широк – от полного мутизма (т.е. неспособности использовать речь) до опережающего развития.
Психологи МГППУ обратили внимание, что ранее было многократно доказано, что при аутизме наблюдается также неравномерность интеллектуального развития. Одни способности оказываются существенно ниже нормы, а другие – значимо выше. Похожие результаты показало и исследование зрительного восприятия.
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"Результаты представленной работы указывают на то, что несогласованность развития, по всей видимости, является более общей чертой аутизма, чем предполагалось ранее, и во многом может определять парадоксальность клинической картины синдрома", – отметила Переверзева.
Исследователи добавили, что степень неравномерности развития импрессивной речи была связана с тяжестью аутизма и никак не зависела от уровня интеллекта. То есть чем тяжелее аутизм, тем сильнее выражена неоднородность результатов по различным языковым уровням (фонологическому, лексическому, морфосинтаксическому и дискурсивному).
В исследовании приняли участие 50 детей с РАС в возрасте от 7 до 11 лет. Научная работа является этапом цикла проектов, посвященных изучению речи при РАС, проводимого Центром языка и мозга ВШЭ и Центром нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центром) МГППУ.
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Дальнейшая задача научного коллектива – еще лучше понять закономерности развития при аутизме, а также прояснить, каким образом специалисты должны выстраивать подход к диагностике и коррекции нарушений.
 
НаукаНавигатор абитуриентаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Университетская наукаРоссияМосквааутизмЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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