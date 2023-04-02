https://ria.ru/20230402/napadenie-1862464694.html

В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме

В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме - РИА Новости, 02.04.2023

В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме

Мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:49

2023-04-02T13:49

2023-04-02T14:44

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram. Злоумышленник сорвал богослужение, а также повредил Евангелие.По данным УПЦ, на место происшествия прибыл наряд полиции. О случившемся сообщили Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчину задержали по статье 173 ("Мелкое хулиганство"). В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230401/lavra-1862413827.html

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Влада Копылова

религия, хмельницкий (город), украина, в мире, украинская православная церковь