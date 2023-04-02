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В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
13:49 02.04.2023 (обновлено: 14:44 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/napadenie-1862464694.html
В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме
В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме - РИА Новости, 02.04.2023
В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме
Мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:49
2023-04-02T14:44
религия
религия
хмельницкий (город)
украина
в мире
украинская православная церковь
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram. Злоумышленник сорвал богослужение, а также повредил Евангелие.По данным УПЦ, на место происшествия прибыл наряд полиции. О случившемся сообщили Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчину задержали по статье 173 ("Мелкое хулиганство"). В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230401/lavra-1862413827.html
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религия, хмельницкий (город), украина, в мире, украинская православная церковь
Религия, Религия, Хмельницкий (город), Украина, В мире, Украинская православная церковь
В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме

В украинском Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме и сорвал богослужение

В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram.
«

"В Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ", — отметили в пресс-службе.

Злоумышленник сорвал богослужение, а также повредил Евангелие.
По данным УПЦ, на место происшествия прибыл наряд полиции. О случившемся сообщили Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчину задержали по статье 173 ("Мелкое хулиганство").
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
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