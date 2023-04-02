В Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме
В украинском Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме и сорвал богослужение
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram.
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"В Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ", — отметили в пресс-службе.
Злоумышленник сорвал богослужение, а также повредил Евангелие.
По данным УПЦ, на место происшествия прибыл наряд полиции. О случившемся сообщили Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчину задержали по статье 173 ("Мелкое хулиганство").
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.