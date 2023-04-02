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В Москве убрали новогодние световые конструкции - РИА Новости, 02.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:51 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/moskva-1862451159.html
В Москве убрали новогодние световые конструкции
В Москве убрали новогодние световые конструкции - РИА Новости, 02.04.2023
В Москве убрали новогодние световые конструкции
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:51
2023-04-02T11:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
новый год
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по демонтажу праздничных декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что новогодние конструкции проверят на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, так как они используются повторно. "Конструкции основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", – добавил Бирюков. В сообщении уточнили, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.
https://ria.ru/20230401/moskva-1862364682.html
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общество, москва, петр бирюков, новый год, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Новый год, Городское хозяйство Москвы
В Москве убрали новогодние световые конструкции

В Москве завершили демонтаж новогодних световых конструкций

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по демонтажу праздничных декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков отметил, что новогодние конструкции проверят на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, так как они используются повторно.
"Конструкции основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", – добавил Бирюков.
В сообщении уточнили, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковНовый годГородское хозяйство Москвы
 
 
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