https://ria.ru/20230402/moskva-1862451159.html

В Москве убрали новогодние световые конструкции

В Москве убрали новогодние световые конструкции - РИА Новости, 02.04.2023

В Москве убрали новогодние световые конструкции

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:51

2023-04-02T11:51

2023-04-02T11:51

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общество

москва

петр бирюков

новый год

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по демонтажу праздничных декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что новогодние конструкции проверят на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, так как они используются повторно. "Конструкции основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", – добавил Бирюков. В сообщении уточнили, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.

https://ria.ru/20230401/moskva-1862364682.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, новый год, городское хозяйство москвы