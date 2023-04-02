https://ria.ru/20230402/molniya-1862455213.html
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2023
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ
Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:29
2023-04-02T12:29
2023-04-02T12:29
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News. Всемирный торговый центр 1 вместе со шпилем имеет высоту 541 метр. Оно является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии. "Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", - говорится в сообщении портала в Twitter. Это не первый раз, когда молния попала в это здание. По данным американской медиа-компании AccuWeather, с 2015 по 2020 год молнии попадали во Всемирный торговый центр 1 почти 190 раз. Газета New York Post сообщила, что в субботу вечером на Нью-Йорк надвигались сильные грозы, ожидался сильный ветер, град, не исключались торнадо.
https://ria.ru/20230211/molniya-1851447675.html
https://ria.ru/20220805/molniya-1807382571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-йорк (город)
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ
BNO News: молния попала в самое высокое здание Западного полушария в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости.
Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News
.
Всемирный торговый центр 1 вместе со шпилем имеет высоту 541 метр. Оно является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии.
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
"Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", - говорится в сообщении портала в Twitter.
Это не первый раз, когда молния попала в это здание. По данным американской медиа-компании AccuWeather, с 2015 по 2020 год молнии попадали во Всемирный торговый центр 1 почти 190 раз.
Газета New York Post сообщила, что в субботу вечером на Нью-Йорк надвигались сильные грозы, ожидался сильный ветер, град, не исключались торнадо.
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