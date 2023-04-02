Рейтинг@Mail.ru
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/molniya-1862455213.html
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2023
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ
Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:29
2023-04-02T12:29
в мире
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573805377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4759c8ae45347b12a0c35e47ba58f291.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News. Всемирный торговый центр 1 вместе со шпилем имеет высоту 541 метр. Оно является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии. "Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", - говорится в сообщении портала в Twitter. Это не первый раз, когда молния попала в это здание. По данным американской медиа-компании AccuWeather, с 2015 по 2020 год молнии попадали во Всемирный торговый центр 1 почти 190 раз. Газета New York Post сообщила, что в субботу вечером на Нью-Йорк надвигались сильные грозы, ожидался сильный ветер, град, не исключались торнадо.
https://ria.ru/20230211/molniya-1851447675.html
https://ria.ru/20220805/molniya-1807382571.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573805377_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_8728b1c09a6befa71ce8b31a27921b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ

BNO News: молния попала в самое высокое здание Западного полушария в Нью-Йорке

© AP Photo / Gyorgy Varga/MTIМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Gyorgy Varga/MTI
Молния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News.
Всемирный торговый центр 1 вместе со шпилем имеет высоту 541 метр. Оно является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии.
Вид на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
11 февраля, 20:03
"Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", - говорится в сообщении портала в Twitter.
Это не первый раз, когда молния попала в это здание. По данным американской медиа-компании AccuWeather, с 2015 по 2020 год молнии попадали во Всемирный торговый центр 1 почти 190 раз.
Газета New York Post сообщила, что в субботу вечером на Нью-Йорк надвигались сильные грозы, ожидался сильный ветер, град, не исключались торнадо.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
В результате удара молнии у Белого дома пострадали четыре человека
5 августа 2022, 02:57
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала