https://ria.ru/20230402/molniya-1862455213.html

Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ

Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2023

Молния попала в самое высокое здание Западного полушария, сообщили СМИ

Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:29

2023-04-02T12:29

2023-04-02T12:29

в мире

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает информационный портал BNO News. Всемирный торговый центр 1 вместе со шпилем имеет высоту 541 метр. Оно является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в Западном полушарии. "Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", - говорится в сообщении портала в Twitter. Это не первый раз, когда молния попала в это здание. По данным американской медиа-компании AccuWeather, с 2015 по 2020 год молнии попадали во Всемирный торговый центр 1 почти 190 раз. Газета New York Post сообщила, что в субботу вечером на Нью-Йорк надвигались сильные грозы, ожидался сильный ветер, град, не исключались торнадо.

https://ria.ru/20230211/molniya-1851447675.html

https://ria.ru/20220805/molniya-1807382571.html

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город)