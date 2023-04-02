https://ria.ru/20230402/melitopol-1862464568.html
В Мелитополе устраняют последствия обстрела
В Мелитополе устраняют последствия обстрела - РИА Новости, 02.04.2023
В Мелитополе устраняют последствия обстрела
Последствия обстрела Мелитополя украинскими войсками оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, ситуация на контроле,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:48
2023-04-02T13:48
2023-04-02T14:02
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Последствия обстрела Мелитополя украинскими войсками оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, ситуация на контроле, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Укронацисты сегодня утром вновь обстреляли мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие… Ситуацию держу на контроле. Последствия обстрела оперативно устраняются. Все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, специалисты работают на местах", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.Был нанесен комбинированный удар из РСЗО Himars и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов по мирным районам Мелитополя, где не было и нет никаких военных расположений, сообщил врио губернатора. Зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо, повреждены также крыша многоквартирного дома и газовая труба.
https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html
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7 495 645-6601
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
2023-04-02T13:48
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мелитополь, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия, Украина
В Мелитополе устраняют последствия обстрела
Балицкий: в Мелитополе устраняют последствия обстрела со стороны Украины