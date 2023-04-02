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В Мелитополе устраняют последствия обстрела - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 02.04.2023 (обновлено: 14:02 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862464568.html
В Мелитополе устраняют последствия обстрела
В Мелитополе устраняют последствия обстрела - РИА Новости, 02.04.2023
В Мелитополе устраняют последствия обстрела
Последствия обстрела Мелитополя украинскими войсками оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, ситуация на контроле,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:48
2023-04-02T14:02
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Последствия обстрела Мелитополя украинскими войсками оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, ситуация на контроле, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Укронацисты сегодня утром вновь обстреляли мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие… Ситуацию держу на контроле. Последствия обстрела оперативно устраняются. Все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, специалисты работают на местах", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.Был нанесен комбинированный удар из РСЗО Himars и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов по мирным районам Мелитополя, где не было и нет никаких военных расположений, сообщил врио губернатора. Зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо, повреждены также крыша многоквартирного дома и газовая труба.
https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html
мелитополь
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
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мелитополь, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия, Украина
В Мелитополе устраняют последствия обстрела

Балицкий: в Мелитополе устраняют последствия обстрела со стороны Украины

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Последствия обстрела Мелитополя украинскими войсками оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, ситуация на контроле, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Укронацисты сегодня утром вновь обстреляли мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие… Ситуацию держу на контроле. Последствия обстрела оперативно устраняются. Все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, специалисты работают на местах", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Был нанесен комбинированный удар из РСЗО Himars и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов по мирным районам Мелитополя, где не было и нет никаких военных расположений, сообщил врио губернатора. Зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо, повреждены также крыша многоквартирного дома и газовая труба.
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