https://ria.ru/20230402/melitopol-1862464568.html

В Мелитополе устраняют последствия обстрела

В Мелитополе устраняют последствия обстрела - РИА Новости, 02.04.2023

В Мелитополе устраняют последствия обстрела

Последствия обстрела Мелитополя украинскими войсками оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, ситуация на контроле,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:48

2023-04-02T13:48

2023-04-02T14:02

специальная военная операция на украине

мелитополь

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Последствия обстрела Мелитополя украинскими войсками оперативно устраняются, аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, ситуация на контроле, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Укронацисты сегодня утром вновь обстреляли мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие… Ситуацию держу на контроле. Последствия обстрела оперативно устраняются. Все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности, специалисты работают на местах", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.Был нанесен комбинированный удар из РСЗО Himars и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов по мирным районам Мелитополя, где не было и нет никаких военных расположений, сообщил врио губернатора. Зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо, повреждены также крыша многоквартирного дома и газовая труба.

https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html

мелитополь

украина

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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе 2023-04-02T13:48 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, происшествия, украина