Маск заявил, что ленту New York Times невозможно читать

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Известный американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что материалы газеты The New York Times являются пропагандой, и назвал ее "неинтересной": по его мнению, ее ленту невозможно читать. "Настоящая трагедия The New York Times заключается в том, что их пропаганда даже не интересна. <...> Кроме того, их лента — это твиттер-аналог поноса. Это нечитабельно. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи", — написал Маск в своем аккаунте в Twitter. В четверг газета The New York Times заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter, а также не станет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. Ранее Маск сообщил, что пользователи со всего мира теперь могут оформить подписку на Twitter Blue, верифицированный аккаунт сервиса микроблогов. До этого Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов внедрил функцию, благодаря которой платформа начинает маркировать учетные записи компаний, а относящиеся к ним страницы, в том числе принадлежащие сотрудникам, наделяет дополнительным квадратным значком в виде логотипа организации, к которой они относятся. В ноябре 2022 года Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других. В середине декабря компания вернула подписку Twitter Blue в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Обладатели подписки, как сообщалось ранее, получат доступ к таким функциям, как редактирование твитов, загрузка видео с разрешением 1080 p и режим читателя. Стоимость Twitter Blue составляет восемь долларов в месяц в интернете и 11 долларов в месяц для пользователей соцсети на iOS. Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

