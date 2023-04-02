Аравийские монархии призвали не ездить в страны, где есть лихорадка Марбург
Монархии Персидского залива призвали подданных не ездить в страны, где есть вирус Марбург
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Арабские монархии Персидского залива призвали подданных воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею и Танзанию из-за распространения марбургского вируса, который вызывает одноименную лихорадку, говорится в сообщениях МИД этих стран в Twitter.
Так, министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ "рекомендовало воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею и Танзанию в настоящее время из-за вспышки марбургского вируса и в случае нахождения в этих странах соблюдать меры предосторожности и рекомендации местных органов здравоохранения".
С аналогичными призывами также выступили власти Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Саудовской Аравии Абдалла аль-Асири, слова которого цитирует портал "Хабр Аджиль", "в королевстве пока не зарегистрированы случаи заболевания вирусом Марбурга, но учреждения здравоохранения подготовлены для лечения больных, у кого он будет обнаружен". Саудовское генеральное управление здравоохранения также опубликовало памятку с перечислением признаков заражения марбургским вирусом, в числе которых названы сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.
Как ранее сообщили министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи, 13 случаев заражения редким вирусом Марбург, вызывающим одноименную геморрагическую лихорадку, выявлены в этой стране с начала вспышки заболевания, один человек выздоровел.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Экваториальной Гвинеи сообщало о девяти умерших из-за вируса Марбург.
Вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, на данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.