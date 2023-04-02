https://ria.ru/20230402/marburg-1862423370.html

Аравийские монархии призвали не ездить в страны, где есть лихорадка Марбург

Аравийские монархии призвали не ездить в страны, где есть лихорадка Марбург - РИА Новости, 02.04.2023

Аравийские монархии призвали не ездить в страны, где есть лихорадка Марбург

Арабские монархии Персидского залива призвали подданных воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею и Танзанию из-за распространения марбургского вируса,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T03:40

2023-04-02T03:40

2023-04-02T05:43

в мире

экваториальная гвинея

танзания

саудовская аравия

воз

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ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Арабские монархии Персидского залива призвали подданных воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею и Танзанию из-за распространения марбургского вируса, который вызывает одноименную лихорадку, говорится в сообщениях МИД этих стран в Twitter.Так, министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ "рекомендовало воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею и Танзанию в настоящее время из-за вспышки марбургского вируса и в случае нахождения в этих странах соблюдать меры предосторожности и рекомендации местных органов здравоохранения".С аналогичными призывами также выступили власти Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Саудовской Аравии Абдалла аль-Асири, слова которого цитирует портал "Хабр Аджиль", "в королевстве пока не зарегистрированы случаи заболевания вирусом Марбурга, но учреждения здравоохранения подготовлены для лечения больных, у кого он будет обнаружен". Саудовское генеральное управление здравоохранения также опубликовало памятку с перечислением признаков заражения марбургским вирусом, в числе которых названы сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Как ранее сообщили министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи, 13 случаев заражения редким вирусом Марбург, вызывающим одноименную геморрагическую лихорадку, выявлены в этой стране с начала вспышки заболевания, один человек выздоровел.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Экваториальной Гвинеи сообщало о девяти умерших из-за вируса Марбург.Вирус Марбурга передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, на данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/marburg-1803954490.html

https://ria.ru/20230302/likhoradka-1855275197.html

экваториальная гвинея

танзания

саудовская аравия

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в мире, экваториальная гвинея, танзания, саудовская аравия, воз