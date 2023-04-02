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Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2023
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10:22 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/lnr-1862443781.html
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2023
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщили в пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:22
2023-04-02T10:22
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщили в пресс-служба правительства региона. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "Более 109 тыс. абонентов в 148 населенных пунктах Республики остаются без электричества вследствие непогоды", - заявили в правительстве ЛНР.
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луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды

Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за аварий, вызванных непогодой

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщили в пресс-служба правительства региона.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом.
"Более 109 тыс. абонентов в 148 населенных пунктах Республики остаются без электричества вследствие непогоды", - заявили в правительстве ЛНР.
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