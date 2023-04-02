https://ria.ru/20230402/lnr-1862443781.html

Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды

Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2023

Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды

Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщили в пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:22

2023-04-02T10:22

2023-04-02T10:22

луганская народная республика

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщили в пресс-служба правительства региона. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "Более 109 тыс. абонентов в 148 населенных пунктах Республики остаются без электричества вследствие непогоды", - заявили в правительстве ЛНР.

https://ria.ru/20230401/trassa-1862355712.html

луганская народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия