https://ria.ru/20230402/lnr-1862443781.html
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 02.04.2023
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщили в пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:22
2023-04-02T10:22
2023-04-02T10:22
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без электроснабжения из-за аварий, вызванных непогодой, сообщили в пресс-служба правительства региона. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "Более 109 тыс. абонентов в 148 населенных пунктах Республики остаются без электричества вследствие непогоды", - заявили в правительстве ЛНР.
https://ria.ru/20230401/trassa-1862355712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за непогоды
Более 109 тысяч жителей ЛНР остаются без света из-за аварий, вызванных непогодой