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Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:13 02.04.2023 (обновлено: 17:58 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/lavra-1862488185.html
Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры
Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023
Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры
Противники канонической Украинской православной церкви прыгают рядом с Киево-Печерской лаврой под речевку "Кто не скачет, тот москаль", следует из видео,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:13
2023-04-02T17:58
религия
украина
киев
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви прыгают рядом с Киево-Печерской лаврой под речевку "Кто не скачет, тот москаль", следует из видео, присланного РИА Новости очевидцами. Сотни верующих пришли на воскресную литургию в Киево-Печерской лавру, которую вместо отправленного под домашний арест наместника митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Люди молились не только в храме, но и на улице под дождем. В лавре продолжает дежурить "полиция диалога". Противники канонической УПЦ держат в руках плакаты: "Онуфрий черт", "В РПЦ черти". Группа молодых людей, размахивая флагами Украины, прыгает, скандируя "Кто не скачет, тот москаль". Прыжки происходят по сигналу, ими "дирижирует" мужчина, следует из видео. Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был отправлен под домашний арест, в зале суда на него надели электронный браслет. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230402/lavra-1862440112.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Кто не скачет, тот москаль". Противники канонической УПЦ около Киево-Печерской лавры
"Кто не скачет, тот москаль". Противники канонической УПЦ около Киево-Печерской лавры
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украина, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон, религия
Религия, Украина, Киев, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ООН, Религия
Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры

"Кто не скачет, тот москаль" скандируют противники УПЦ около Киево-Печерской лавры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви прыгают рядом с Киево-Печерской лаврой под речевку "Кто не скачет, тот москаль", следует из видео, присланного РИА Новости очевидцами.
Сотни верующих пришли на воскресную литургию в Киево-Печерской лавру, которую вместо отправленного под домашний арест наместника митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Люди молились не только в храме, но и на улице под дождем. В лавре продолжает дежурить "полиция диалога".
Ситуация в Киево-Печерской лавре
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры
Вчера, 09:49
Противники канонической УПЦ держат в руках плакаты: "Онуфрий черт", "В РПЦ черти". Группа молодых людей, размахивая флагами Украины, прыгает, скандируя "Кто не скачет, тот москаль". Прыжки происходят по сигналу, ими "дирижирует" мужчина, следует из видео.
Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был отправлен под домашний арест, в зале суда на него надели электронный браслет.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Верующие возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла
1 апреля, 23:25
 
РелигияУкраинаКиевАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦООНРелигия
 
 
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