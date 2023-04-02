https://ria.ru/20230402/lavra-1862488185.html

Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры

Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023

Противники УПЦ кричат антироссийские лозунги у Киево-Печерской лавры

Противники канонической Украинской православной церкви прыгают рядом с Киево-Печерской лаврой под речевку "Кто не скачет, тот москаль", следует из видео,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:13

2023-04-02T17:13

2023-04-02T17:58

религия

украина

киев

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862493414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f9c844c3350e5e128ebf61b64dbe59a.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Противники канонической Украинской православной церкви прыгают рядом с Киево-Печерской лаврой под речевку "Кто не скачет, тот москаль", следует из видео, присланного РИА Новости очевидцами. Сотни верующих пришли на воскресную литургию в Киево-Печерской лавру, которую вместо отправленного под домашний арест наместника митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Люди молились не только в храме, но и на улице под дождем. В лавре продолжает дежурить "полиция диалога". Противники канонической УПЦ держат в руках плакаты: "Онуфрий черт", "В РПЦ черти". Группа молодых людей, размахивая флагами Украины, прыгает, скандируя "Кто не скачет, тот москаль". Прыжки происходят по сигналу, ими "дирижирует" мужчина, следует из видео. Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был отправлен под домашний арест, в зале суда на него надели электронный браслет. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230402/lavra-1862440112.html

https://ria.ru/20230401/lavra-1862413827.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кто не скачет, тот москаль". Противники канонической УПЦ около Киево-Печерской лавры "Кто не скачет, тот москаль". Противники канонической УПЦ около Киево-Печерской лавры 2023-04-02T17:13 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон, религия