https://ria.ru/20230402/koronavirs-1862453691.html
В России за сутки госпитализировали 589 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 589 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2023
В России за сутки госпитализировали 589 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировано 589 человек с COVID-19, выздоровели 9833 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:09
2023-04-02T12:09
2023-04-02T12:09
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализировано 589 человек с COVID-19, выздоровели 9833 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 2 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 589 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,4%... Выздоровели за сутки 9833 человека, или на 20% меньше в сравнении с 1 апреля", - говорится в сообщении. "Выявлено 9591 новый случай COVID-19... Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 9 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в десяти регионах.
https://ria.ru/20230323/koronavirus-1860093937.html
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
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В России за сутки госпитализировали 589 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 9591 новый случай COVID-19, умер 31 человек
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализировано 589 человек с COVID-19, выздоровели 9833 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 2 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 589 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,4%... Выздоровели за сутки 9833 человека, или на 20% меньше в сравнении с 1 апреля", - говорится в сообщении.
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"Выявлено 9591 новый случай COVID-19... Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 9 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в десяти регионах.
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