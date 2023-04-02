https://ria.ru/20230402/koronavirs-1862453691.html

В России за сутки госпитализировали 589 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 589 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2023

В России за сутки госпитализировали 589 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировано 589 человек с COVID-19, выздоровели 9833 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:09

2023-04-02T12:09

2023-04-02T12:09

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализировано 589 человек с COVID-19, выздоровели 9833 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 2 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 589 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,4%... Выздоровели за сутки 9833 человека, или на 20% меньше в сравнении с 1 апреля", - говорится в сообщении. "Выявлено 9591 новый случай COVID-19... Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 9 субъектах, снижение - в 66 регионах, ситуация не изменилась в десяти регионах.

https://ria.ru/20230323/koronavirus-1860093937.html

https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса