https://ria.ru/20230402/koronavi-1862454024.html

В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 99 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1358 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:15

2023-04-02T12:15

2023-04-02T12:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1358 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1358, госпитализированы - 99 человек, выздоровел - 1221 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 480 273 случая коронавируса, выздоровели 3 285 551 человек, умерли 48 472 человека.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва