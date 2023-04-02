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Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году - РИА Новости, 04.04.2023
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09:45 02.04.2023 (обновлено: 12:43 04.04.2023)
https://ria.ru/20230402/kapremont-1862870627.html
Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году
Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году - РИА Новости, 04.04.2023
Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году
Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-02T09:45
2023-04-04T12:43
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается на сайте мэра столицы. Знаменитый круглый дом построен в 1976-м году. В его 26 подъездах более 900 квартир, а диаметр — 155 метров. "Дом № 6 на улице Довженко вошел в программу капитального ремонта 2023 года", - говорится в сообщении. Как уточняется, фасад здания облицован мелкоразмерной керамической плиткой. Для его восстановления будет использована полимерцементной смесь на армирующих сетках, благодаря чему фасад прослужит не менее 30 лет. Работы пройдут в несколько этапов: стены промоют, простучат и демонтируют старую плитку, затем нанесут штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав на основе стекловолокна и загерметизируют швы между панелями, нанесут декоративное покрытие. Балконы и входные группы также отремонтируют. В подъездах установят современные энергоэффективные стеклопакеты. В доме заменят магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления. Отмечается, что в Москве есть два подобных круглых дома: на улицах Довженко и Нежинской. В их основе — конструкция секционного дома типовой серии I-515/9м. Для дома-кольца на улице Довженко архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов — максимально допустимом по строительным нормам. Авторы хотели вернуть "старый советский живой двор". На первых этажах дома должна была располагаться вся необходимая инфраструктура. Московская программа капитального ремонта — масштабный проект модернизации жилья в России. В нее включено более 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров. В них отремонтируют более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, заменят более 112 тысяч лифтов. На 2021–2023 годы в программу вошли 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году будет отремонтировано более чем в 2,3 тысячи домов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Капремонт, Капремонт в Москве, Москва, Сергей Собянин

Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на "круглый дом" на улице Довженко в Москве
Вид на круглый дом на улице Довженко в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на "круглый дом" на улице Довженко в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается на сайте мэра столицы.
Знаменитый круглый дом построен в 1976-м году. В его 26 подъездах более 900 квартир, а диаметр — 155 метров.
"Дом № 6 на улице Довженко вошел в программу капитального ремонта 2023 года", - говорится в сообщении.
Как уточняется, фасад здания облицован мелкоразмерной керамической плиткой. Для его восстановления будет использована полимерцементной смесь на армирующих сетках, благодаря чему фасад прослужит не менее 30 лет. Работы пройдут в несколько этапов: стены промоют, простучат и демонтируют старую плитку, затем нанесут штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав на основе стекловолокна и загерметизируют швы между панелями, нанесут декоративное покрытие. Балконы и входные группы также отремонтируют. В подъездах установят современные энергоэффективные стеклопакеты. В доме заменят магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления.
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Отмечается, что в Москве есть два подобных круглых дома: на улицах Довженко и Нежинской. В их основе — конструкция секционного дома типовой серии I-515/9м. Для дома-кольца на улице Довженко архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов — максимально допустимом по строительным нормам. Авторы хотели вернуть "старый советский живой двор". На первых этажах дома должна была располагаться вся необходимая инфраструктура.
Московская программа капитального ремонта — масштабный проект модернизации жилья в России. В нее включено более 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров. В них отремонтируют более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, заменят более 112 тысяч лифтов. На 2021–2023 годы в программу вошли 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году будет отремонтировано более чем в 2,3 тысячи домов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниКапремонтКапремонт в МосквеМоскваСергей Собянин
 
 
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