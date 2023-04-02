https://ria.ru/20230402/kapremont-1862870627.html

Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году

Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году - РИА Новости, 04.04.2023

Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году

Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-02T09:45

2023-04-02T09:45

2023-04-04T12:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

капремонт

капремонт в москве

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149153/15/1491531535_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_671603d5c2c5227dc9407e0bbdc528bf.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается на сайте мэра столицы. Знаменитый круглый дом построен в 1976-м году. В его 26 подъездах более 900 квартир, а диаметр — 155 метров. "Дом № 6 на улице Довженко вошел в программу капитального ремонта 2023 года", - говорится в сообщении. Как уточняется, фасад здания облицован мелкоразмерной керамической плиткой. Для его восстановления будет использована полимерцементной смесь на армирующих сетках, благодаря чему фасад прослужит не менее 30 лет. Работы пройдут в несколько этапов: стены промоют, простучат и демонтируют старую плитку, затем нанесут штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав на основе стекловолокна и загерметизируют швы между панелями, нанесут декоративное покрытие. Балконы и входные группы также отремонтируют. В подъездах установят современные энергоэффективные стеклопакеты. В доме заменят магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления. Отмечается, что в Москве есть два подобных круглых дома: на улицах Довженко и Нежинской. В их основе — конструкция секционного дома типовой серии I-515/9м. Для дома-кольца на улице Довженко архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов — максимально допустимом по строительным нормам. Авторы хотели вернуть "старый советский живой двор". На первых этажах дома должна была располагаться вся необходимая инфраструктура. Московская программа капитального ремонта — масштабный проект модернизации жилья в России. В нее включено более 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров. В них отремонтируют более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, заменят более 112 тысяч лифтов. На 2021–2023 годы в программу вошли 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году будет отремонтировано более чем в 2,3 тысячи домов.

https://realty.ria.ru/20230404/dom-1862852245.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

капремонт, капремонт в москве, москва, сергей собянин