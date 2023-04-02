https://ria.ru/20230402/kapremont-1862870627.html
Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году
Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году - РИА Новости, 04.04.2023
Круглый дом на улице Довженко в Москве капитально отремонтируют в этом году
Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-02T09:45
2023-04-02T09:45
2023-04-04T12:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
капремонт
капремонт в москве
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149153/15/1491531535_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_671603d5c2c5227dc9407e0bbdc528bf.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается на сайте мэра столицы. Знаменитый круглый дом построен в 1976-м году. В его 26 подъездах более 900 квартир, а диаметр — 155 метров. "Дом № 6 на улице Довженко вошел в программу капитального ремонта 2023 года", - говорится в сообщении. Как уточняется, фасад здания облицован мелкоразмерной керамической плиткой. Для его восстановления будет использована полимерцементной смесь на армирующих сетках, благодаря чему фасад прослужит не менее 30 лет. Работы пройдут в несколько этапов: стены промоют, простучат и демонтируют старую плитку, затем нанесут штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав на основе стекловолокна и загерметизируют швы между панелями, нанесут декоративное покрытие. Балконы и входные группы также отремонтируют. В подъездах установят современные энергоэффективные стеклопакеты. В доме заменят магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления. Отмечается, что в Москве есть два подобных круглых дома: на улицах Довженко и Нежинской. В их основе — конструкция секционного дома типовой серии I-515/9м. Для дома-кольца на улице Довженко архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов — максимально допустимом по строительным нормам. Авторы хотели вернуть "старый советский живой двор". На первых этажах дома должна была располагаться вся необходимая инфраструктура. Московская программа капитального ремонта — масштабный проект модернизации жилья в России. В нее включено более 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров. В них отремонтируют более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, заменят более 112 тысяч лифтов. На 2021–2023 годы в программу вошли 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году будет отремонтировано более чем в 2,3 тысячи домов.
https://realty.ria.ru/20230404/dom-1862852245.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149153/15/1491531535_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9bf932c598f08df9526d0399269e2413.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капремонт, капремонт в москве, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Капремонт, Капремонт в Москве, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Круглый дом на улице Довженко в Москве будет капитально отремонтирован в этом году, заменят внутренние инженерные системы, приведут в порядок фасад, сообщается на сайте мэра столицы.
Знаменитый круглый дом построен в 1976-м году. В его 26 подъездах более 900 квартир, а диаметр — 155 метров.
"Дом № 6 на улице Довженко вошел в программу капитального ремонта 2023 года", - говорится в сообщении.
Как уточняется, фасад здания облицован мелкоразмерной керамической плиткой. Для его восстановления будет использована полимерцементной смесь на армирующих сетках, благодаря чему фасад прослужит не менее 30 лет. Работы пройдут в несколько этапов: стены промоют, простучат и демонтируют старую плитку, затем нанесут штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав на основе стекловолокна и загерметизируют швы между панелями, нанесут декоративное покрытие. Балконы и входные группы также отремонтируют. В подъездах установят современные энергоэффективные стеклопакеты. В доме заменят магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления.
На юго-востоке Москвы отремонтируют дом середины прошлого века
Отмечается, что в Москве есть два подобных круглых дома: на улицах Довженко и Нежинской. В их основе — конструкция секционного дома типовой серии I-515/9м. Для дома-кольца на улице Довженко архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов соединили 22 прямоугольные секции под углом в пределах шести градусов — максимально допустимом по строительным нормам. Авторы хотели вернуть "старый советский живой двор". На первых этажах дома должна была располагаться вся необходимая инфраструктура.
Московская программа капитального ремонта — масштабный проект модернизации жилья в России
. В нее включено более 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров. В них отремонтируют более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, заменят более 112 тысяч лифтов. На 2021–2023 годы в программу вошли 4437 домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году будет отремонтировано более чем в 2,3 тысячи домов.