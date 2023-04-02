https://ria.ru/20230402/kadyrov-1862515861.html
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией - РИА Новости, 02.04.2023
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции Украины против дочери опубликовал фото с членами семьи со словами "нас еще много несанкционных осталось, выбирай... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:38
2023-04-02T20:38
2023-04-02T20:41
рамзан кадыров
владимир зеленский
украина
в мире
санкции в отношении россии
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ГРОЗНЫЙ, 2 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции Украины против дочери опубликовал фото с членами семьи со словами "нас еще много несанкционных осталось, выбирай по фото". Ранее Владимир Зеленский ввел дополнительные санкции против 33 россиян и 225 предприятий из России, следует из указа, опубликованного на его сайте. В числе попавших в санкционный список четвертая дочь главы региона Табарик Кадырова. Он заявил, что какие бы санкции Зеленский не вводил, "мы не отступим и не отступятся от нас наши близкие". "...Если бы мы боялись этих бумажек или вас, мерзких западных сатанистов, мы бы в ответ писали бы такие же бесполезные строчки. Близок твой час, Зеля. Ты столько наворовал денег и столько убил украинцев, что скоро народ выкурит тебя как крысу из норы и отправит к Бандере. Так что беги, Зеленский, беги", - добавил он.
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862377289.html
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рамзан кадыров, владимир зеленский, украина, в мире, санкции в отношении россии
Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Санкции в отношении России
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери, опубликовав семейную фотографию