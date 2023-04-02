Рейтинг@Mail.ru
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 02.04.2023 (обновлено: 20:41 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/kadyrov-1862515861.html
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией - РИА Новости, 02.04.2023
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции Украины против дочери опубликовал фото с членами семьи со словами "нас еще много несанкционных осталось, выбирай... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T20:38
2023-04-02T20:41
рамзан кадыров
владимир зеленский
украина
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_6bbce8eeb4ff361d38f2b3534ef36ee0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 2 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции Украины против дочери опубликовал фото с членами семьи со словами "нас еще много несанкционных осталось, выбирай по фото". Ранее Владимир Зеленский ввел дополнительные санкции против 33 россиян и 225 предприятий из России, следует из указа, опубликованного на его сайте. В числе попавших в санкционный список четвертая дочь главы региона Табарик Кадырова. Он заявил, что какие бы санкции Зеленский не вводил, "мы не отступим и не отступятся от нас наши близкие". "...Если бы мы боялись этих бумажек или вас, мерзких западных сатанистов, мы бы в ответ писали бы такие же бесполезные строчки. Близок твой час, Зеля. Ты столько наворовал денег и столько убил украинцев, что скоро народ выкурит тебя как крысу из норы и отправит к Бандере. Так что беги, Зеленский, беги", - добавил он.
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862377289.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_68:0:1225:868_1920x0_80_0_0_6567d24a6461448ec2987d67ff97c876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, владимир зеленский, украина, в мире, санкции в отношении россии
Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Санкции в отношении России
Кадыров ответил на украинские санкции против дочери семейной фотографией

Кадыров ответил на украинские санкции против дочери, опубликовав семейную фотографию

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции Украины против дочери опубликовал фото с членами семьи со словами "нас еще много несанкционных осталось, выбирай по фото".
Ранее Владимир Зеленский ввел дополнительные санкции против 33 россиян и 225 предприятий из России, следует из указа, опубликованного на его сайте. В числе попавших в санкционный список четвертая дочь главы региона Табарик Кадырова.
«
"Нас еще много несанкционных осталось, выбирай по фото. Это вся наша семья, включая внуков Юсуфа и Джаннат. Нам-то не привыкать, а тебе, Зеля, выслуживаться и выслуживаться еще. Не стесняйся", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он заявил, что какие бы санкции Зеленский не вводил, "мы не отступим и не отступятся от нас наши близкие".
"...Если бы мы боялись этих бумажек или вас, мерзких западных сатанистов, мы бы в ответ писали бы такие же бесполезные строчки. Близок твой час, Зеля. Ты столько наворовал денег и столько убил украинцев, что скоро народ выкурит тебя как крысу из норы и отправит к Бандере. Так что беги, Зеленский, беги", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева
1 апреля, 17:47
 
Рамзан КадыровВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала