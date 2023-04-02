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Одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры увезли в больницу

Одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры увезли в больницу - РИА Новости, 03.04.2023

Одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры увезли в больницу

Одного из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры в субботу, после этого госпитализировали без признаков жизни,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-02T21:06

2023-04-02T21:06

2023-04-03T02:05

украина

киев

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Одного из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры в субботу, после этого госпитализировали без признаков жизни, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ). Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова стоит на коленях и молится у входа в Киево-Печерскую лавру в толпе провокаторов, которые танцуют и кривляются вокруг нее под националистическую песню во время богослужения. Позже она перестала выходить на связь, монахи опасались, что ее могли задержать украинские силовики."Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы. Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление", — сообщает телеграм-канал УПЦ. Он приводит фотографии госпитализации у лавры, причина не сообщается. Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был отправлен под домашний арест, в зале суда на него надели электронный браслет. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

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"Кто не скачет, тот москаль". Противники канонической УПЦ около Киево-Печерской лавры "Кто не скачет, тот москаль". Противники канонической УПЦ около Киево-Печерской лавры 2023-04-02T21:06 true PT1M27S

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Наталья Макарова

украина, киев, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, украинская православная церковь