Одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры увезли в больницу
УПЦ: танцевавшего над молившейся у Киевской лавры доставили в больницу без признаков жизни
Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Кадр видео
Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Одного из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры в субботу, после этого госпитализировали без признаков жизни, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).
Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова стоит на коленях и молится у входа в Киево-Печерскую лавру в толпе провокаторов, которые танцуют и кривляются вокруг нее под националистическую песню во время богослужения. Позже она перестала выходить на связь, монахи опасались, что ее могли задержать украинские силовики.
"Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы. Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление", — сообщает телеграм-канал УПЦ. Он приводит фотографии госпитализации у лавры, причина не сообщается.
Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был отправлен под домашний арест, в зале суда на него надели электронный браслет.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".