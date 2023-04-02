https://ria.ru/20230402/gosduma-1862417083.html

В Госдуме сравнили арест митрополита Павла с казнью Христа

В Госдуме сравнили арест митрополита Павла с казнью Христа - РИА Новости, 02.04.2023

В Госдуме сравнили арест митрополита Павла с казнью Христа

Глава комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов сравнил арест митрополита Павла, настоятеля Киево-Печерской лавры, с казнью Христа, а президента Украины... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T00:35

2023-04-02T00:35

2023-04-02T00:35

олег морозов

украина

киев

россия

владимир зеленский

александр ткаченко (протоиерей)

госдума рф

оон

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов сравнил арест митрополита Павла, настоятеля Киево-Печерской лавры, с казнью Христа, а президента Украины Владимира Зеленского с Понтием Пилатом и Иудой в одном лице. Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета. "Он (митрополит Павел) - воплощенное христианство! Нынешнее его поражение в борьбе за истину подобно казни Христа, есть победа над дьявольским началом, есть торжество веры и добра. Никакого иного прочтения этого события в истинно православном мире не будет... Зеленский - это Ирод, Иуда, Каифа и Пилат в одном лице", - написал он в своём телеграм-канале. Как отметил Морозов, арест митрополита Павла - событие запредельное. "Его церковная должность и принадлежность к УПЦ Московского патриархата в данном случае вторичны. Первична его религиозная миссия. Он страдалец за веру!" – добавил Морозов. Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862356649.html

https://ria.ru/20230401/pavel-1862410913.html

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олег морозов, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр ткаченко (протоиерей), госдума рф, оон