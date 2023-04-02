https://ria.ru/20230402/goroda-1862187513.html

Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?

Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове? - РИА Новости, 02.04.2023

Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?

Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы "по гамбургскому счету"? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.

2023-04-02T12:00

2023-04-02T12:00

2023-04-02T12:00

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Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове? Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы «по гамбургскому счету»? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города. audio/mpeg

Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове? Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы «по гамбургскому счету»? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города. audio/mpeg

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