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Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове? - РИА Новости, 02.04.2023
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы "по гамбургскому счету"? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.
2023-04-02T12:00
2023-04-02T12:00
2023-04-02T12:00
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Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы «по гамбургскому счету»? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.
audio/mpeg
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы «по гамбургскому счету»? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.
audio/mpeg
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Как это по-русски, Тамбов, Казань, история, Литература, Николай Гоголь, Леонид Гайдай
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы "по гамбургскому счету"? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.