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Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове? - РИА Новости, 02.04.2023
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12:00 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/goroda-1862187513.html
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове? - РИА Новости, 02.04.2023
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы "по гамбургскому счету"? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.
2023-04-02T12:00
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Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы «по гамбургскому счету»? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.
audio/mpeg
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы «по гамбургскому счету»? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.
audio/mpeg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тамбов, казань, история, литература, николай гоголь, леонид гайдай, аудио
Как это по-русски, Тамбов, Казань, история, Литература, Николай Гоголь, Леонид Гайдай
Как это по-русски

Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?

Как это по-русски
Почему Москва не верит слезам, и что не так с волками в Тамбове?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Кто жалеет сироту казанскую, почему никто не хочет быть товарищем тамбовскому волку и как решать вопросы "по гамбургскому счету"? Рассказываем истории устойчивых выражений, главными героями которых стали города.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиТамбовКазаньисторияЛитератураНиколай ГогольЛеонид Гайдай
 
 
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