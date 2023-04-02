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ВСУ обстреляли Горловку ракетами - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 02.04.2023 (обновлено: 17:43 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/gorlovka-1862490760.html
ВСУ обстреляли Горловку ракетами
ВСУ обстреляли Горловку ракетами - РИА Новости, 02.04.2023
ВСУ обстреляли Горловку ракетами
Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:33
2023-04-02T17:43
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.Кроме того, украинские войска в 14.30 выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862470999.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Горловку ракетами

ВСУ выпустили десять ракет по Центрально-городскому району Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.
Кроме того, украинские войска в 14.30 выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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