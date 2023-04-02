https://ria.ru/20230402/gorlovka-1862490760.html

ВСУ обстреляли Горловку ракетами

ВСУ обстреляли Горловку ракетами - РИА Новости, 02.04.2023

ВСУ обстреляли Горловку ракетами

Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:33

2023-04-02T17:33

2023-04-02T17:43

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.Кроме того, украинские войска в 14.30 выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230402/spetsoperatsiya-1862470999.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия