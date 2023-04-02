https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862498032.html

Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу

Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу - РИА Новости, 02.04.2023

Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о позиции США насчет задержанного в Екатеринбурге американского журналиста Эвана... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:39

2023-04-02T18:39

2023-04-02T18:39

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россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о позиции США насчет задержанного в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича. "Это нужно в МИД спрашивать", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о позиции США и возможен ли обмен журналиста. Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание Гершковича. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230402/wsj-1862421693.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), the wall street journal