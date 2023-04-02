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Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу - РИА Новости, 02.04.2023
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18:39 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862498032.html
Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу
Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу - РИА Новости, 02.04.2023
Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о позиции США насчет задержанного в Екатеринбурге американского журналиста Эвана... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:39
2023-04-02T18:39
в мире
россия
сша
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
the wall street journal
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о позиции США насчет задержанного в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича. "Это нужно в МИД спрашивать", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о позиции США и возможен ли обмен журналиста. Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание Гершковича. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230402/wsj-1862421693.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), the wall street journal
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), The Wall Street Journal
Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу

Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по задержанному журналисту WSJ Гершковичу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о позиции США насчет задержанного в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича.
"Это нужно в МИД спрашивать", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о позиции США и возможен ли обмен журналиста.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера
Вчера, 02:19
Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание Гершковича.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича
31 марта, 21:21
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)The Wall Street Journal
 
 
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