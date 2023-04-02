Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по журналисту Гершковичу
Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по задержанному журналисту WSJ Гершковичу
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о позиции США насчет задержанного в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича.
"Это нужно в МИД спрашивать", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о позиции США и возможен ли обмен журналиста.
Ранее в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание Гершковича.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".