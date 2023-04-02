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Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить Гершковича и Уилана - РИА Новости, 02.04.2023
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17:41 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862491428.html
Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить Гершковича и Уилана
Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить Гершковича и Уилана - РИА Новости, 02.04.2023
Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить Гершковича и Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым потребовал немедленного освобождения арестованного американского... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:41
2023-04-02T17:41
в мире
россия
сергей лавров
энтони блинкен
сша
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым потребовал немедленного освобождения арестованного американского журналиста Эвана Гершковича, сообщил госдепартамент. "Госсекретарь Блинкен выразил глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием в России журналиста - гражданина США. Госсекретарь призвал к его немедленному освобождению", - сказано в релизе. Он призвал немедленно выпустить из-под стражи еще одного американца - Пола Уилана, который также обвиняется в шпионаже. "Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров также обсудили важность создания среды, которая позволяет дипломатическим миссиям продолжать свою работу", - сообщили в госдепартаменте. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230331/diplomaty-1862204769.html
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в мире, россия, сергей лавров, энтони блинкен, сша, пол уилан
В мире, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, США, Пол Уилан
Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить Гершковича и Уилана

Госдеп: Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить Гершковича и Уилана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым потребовал немедленного освобождения арестованного американского журналиста Эвана Гершковича, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен выразил глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием в России журналиста - гражданина США. Госсекретарь призвал к его немедленному освобождению", - сказано в релизе. Он призвал немедленно выпустить из-под стражи еще одного американца - Пола Уилана, который также обвиняется в шпионаже.
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"Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров также обсудили важность создания среды, которая позволяет дипломатическим миссиям продолжать свою работу", - сообщили в госдепартаменте.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
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