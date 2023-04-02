https://ria.ru/20230402/geologi-1862443319.html

Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.04.2023

Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником - Днем геолога, отметив, что работа специалистов РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:19

2023-04-02T10:19

2023-04-02T11:06

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником - Днем геолога, отметив, что работа специалистов способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний, настойчивости и самоотдачи. От вашего ответственного подхода к делу во многом зависят укрепление отечественного промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей, качество жизни людей. И конечно, ваша работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что сегодня перед геологами стоят серьёзные, масштабные задачи, приоритетными из них являются реализация проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, обеспечение энергетической и сырьевой независимости России. Также российский лидер выразил уверенность в том, что российские геологи будут и в дальнейшем добросовестно работать, внедряя в практику современные технологии, а также используя накопленный опыт, добиваться значимых результатов на благо Отечества. Путин пожелал российским геологам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов.Глава правительства России Михаил Мишустин также направил поздравление работникам геологической отрасли, отметив, что данная отрасль имеет стратегическое значение и играет важнейшую роль в развитии экономики страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Это праздник сильных, целеустремлённых, волевых людей, ответственных и компетентных, преданных своему делу. Благодаря самоотверженному труду геологов обеспечивается энергетическая и сырьевая независимость страны, реализуются её геополитические интересы, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе... Геологическая отрасль имеет стратегическое значение, играет важнейшую роль в развитии экономики, способствует росту промышленного производства, укреплению обороноспособности государства, решению задач социальной сферы, улучшению жизни миллионов наших граждан", - говорится в поздравлении.Мишустин отметил, что геологи работают в сложных условиях, проявляя лучшие профессиональные качества. Благодаря труду геологов Россия остается ведущей мировой державой в сфере добычи полезных ископаемых.Премьер-министр уточнил, что несмотря на санкции отрасль адаптируется к современными условиям, поэтому инновационный потенциал позволяет открывать новые месторождения углеводородов, твёрдых полезных ископаемых, в том числе золоторудных.Глава правительства заявил, что необходимо и дальше сохранять набранные темпы, наращивать добычу минеральных ресурсов, стратегических и дефицитных видов сырья, внедрять в работу современные технологии, применять передовые методы разведки, модели управления. Также необходимо уделять внимание цифровой трансформации, подготовке высококвалифицированных специалистов, что станет гарантией успешного развития.Мишустин выразил свою признательность специалистам-геологам и пожелал им успехов, достижений на благо Отечества, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230402/geolog-1862438805.html

https://ria.ru/20230402/geologi-1862053624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, восточная сибирь, дальний восток, владимир путин