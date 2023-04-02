https://ria.ru/20230402/geolog-1862438805.html

Эксперт рассказал, как изменилась работа современного геолога

Эксперт рассказал, как изменилась работа современного геолога - РИА Новости, 02.04.2023

Эксперт рассказал, как изменилась работа современного геолога

Современный геолог - это больше не бородатый человек с молотком, а прежде всего ученый с высокими технологическими компетенциями: и программист, и специалист по РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:34

2023-04-02T09:34

2023-04-02T09:34

общество

россия

сергей горьков

росгеология

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Современный геолог - это больше не бородатый человек с молотком, а прежде всего ученый с высокими технологическими компетенциями: и программист, и специалист по работе с искусственным интеллектом, и аналитик, рассказал РИА Новости глава "Росгеологии" Сергей Горьков. День геолога отмечается в России в первое воскресенья апреля. "Спектр геологических специальностей серьезно расширился. Сегодня геолог – это не бородатый человек с молотком, как это кажется многим, а прежде всего ученый, обладающий высокими технологическими компетенциями. Это и программист, и геофизик, и специалист по работе с большими данными и искусственным интеллектом, и аналитик", - отметил Горьков. Он отметил, что сегодня геология вышла на совершенно иной уровень технологического развития по сравнению с прошлым веком. От геологов это требует новых подходов и компетенций, совершенно иного уровня образования. При этом базовые ценности остаются прежними, ведь ни один искусственный интеллект не может заменить взгляд и чутье профессионала. Горьков напомнил, что в 60-80 годы прошлого века геология была крайне популярна, и в отрасли работали сотни тысяч человек. Престижу геологии способствовало то, что профессия активно продвигалась в кинематографе, литературе и музыке. Однако в 1990-е ситуация в отрасли стала резко меняться, и не в лучшую сторону. "Легенда была предана забвению", - отметил он. По его словам, у миллениалов сместились приоритеты: они мечтают стать юристами, экономистами, блогерами, потому что все это на поверхности, а что такое геология, они просто не знают, ведь геология в школах представлена достаточно узко. Поэтому, считает он, необходимо поднимать престиж геологической отрасли и обеспечивать приток молодых и мотивированных специалистов. Современная молодежь живет в иных реалиях, и поэтому ей нужно показать, что геология - это современная, высокотехнологичная, наукоемкая отрасль, где можно реализовать себя. Возродить легендуЧтобы геология стала привлекательной для молодых специалистов, отрасль необходимо развивать, перевооружать технологически. И здесь, отметил глава "Росгеологии", ситуация начинает выправляться, причем на государственном уровне. "Реализуется новый федеральный проект с символичным названием "Геология: возрождение легенды". Его цель - нарастить объемы геологоразведки в стране, поддержать технологическое перевооружение геологоразведочных компаний, а также стимулировать развитие отрасли в целом", - сообщил Горьков. Он подчеркнул, что популяризацию геологии и воспитание нового поколения геологов нужно начинать еще со школы, ведь интерес к любой профессии закладывается именно в юном возрасте. Поэтому "Росгеология", как крупнейший геологический холдинг, системно развивает, например, сеть клубов юных геологов, проводит мастер-классы в школах, повышает квалификацию преподавателей геокружков и учителей географии. Компания активно работает в соцсетях, запустила научно-популярный медиаресурс о геологии, взаимодействует с профильными вузами, организует практику студентов и привлекает выпускников. Осенью 2022 года Открытый научно-технический совет "Росгео" по теме "Геология и общество" обсуждал пути популяризации профессии геолога – трансляция собрала аудиторию более 8 тысяч человек, отметил Горьков. Отвечая на вопрос, почему молодому поколению нужно выбирать профессию геолога, собеседник агентства процитировал заслуженного геолога РСФСР, первооткрывателя тюменской нефти Лева Ровнина: "Без геологии у страны нет будущего". По словам главы "Росгеологии", труд геологов обеспечивает поиск и разведку стратегически важных минерально-сырьевых ресурсов, позволяет развивать экономику, промышленность, укреплять обороноспособность и сырьевую безопасность государства, ведь добыча любых полезных ископаемых начинается именно с геологоразведочных работ. "Грамотные специалисты-геологи, профессионалы своего дела будут востребованы всегда. Причем спектр геологических специальностей очень широк: геологи работают на море и на суше, ведут поиск и разведку углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод, проводят научные изыскания в Арктике, Антарктиде и Мировом океане, ведут лабораторные исследования, занимаются анализом геологических данных и строят модели месторождений", - заключил Горьков.

https://ria.ru/20230402/geologi-1862053624.html

https://ria.ru/20210404/geologi-1604017666.html

https://ria.ru/20200212/1564619791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, сергей горьков, росгеология