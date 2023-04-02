https://ria.ru/20230402/finlyandiya-1862437081.html
В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах
В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах - РИА Новости, 02.04.2023
В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Финляндии, по итогам которых будет сформировано 77-ое правительство страны, сообщает министерство... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:22
2023-04-02T09:22
2023-04-02T09:22
в мире
финляндия
санна марин
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр - РИА Новости. Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Финляндии, по итогам которых будет сформировано 77-ое правительство страны, сообщает министерство юстиции. В период досрочного голосования в выборах уже приняли участие 40,5% избирателей или 1 731 441 человек. "В день выборов избирательные участки работают с 9 до 20 часов", - говорится в сообщении. Участки для голосования расположены, в частности, в супермаркетах, библиотеках, школах и почтовых отделениях по всей стране. Кабмин сообщил в воскресенье, что по закону в Финляндии в день выборов будут подняты национальные флаги. Первые результаты голосования, по итогам предварительного волеизъявления граждан, обнародуют сразу после закрытия участков - в 20.00 мск, подсчет голосов ведется в онлайн режиме и предварительные итоги по 100% бюллетеней будут подведены в течение примерно четырех часов после закрытия участков. Официальные и окончательные итоги минюст опубликует 5 апреля. Основная борьба разворачивается между правящей Социал-демократической партией во главе с Санной Марин, оппозиционными Коалиционной партией во главе с Петтери Орпо и "Истинными финнами" во главе с Рииккой Пурра. На 200 мест в парламенте Финляндии претендует 2424 кандидата, уточняет минюст.
https://ria.ru/20230402/vybory-1862070540.html
https://ria.ru/20230401/shvetsiya-1862370422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, санна марин, петтери орпо
В мире, Финляндия, Санна Марин, Петтери Орпо
В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах
В Финляндии открылись избирательные участки на выборах, которые сформируют правительство
ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр - РИА Новости. Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Финляндии, по итогам которых будет сформировано 77-ое правительство страны, сообщает министерство юстиции.
В период досрочного голосования в выборах уже приняли участие 40,5% избирателей или 1 731 441 человек.
"В день выборов избирательные участки работают с 9 до 20 часов", - говорится в сообщении.
Участки для голосования расположены, в частности, в супермаркетах, библиотеках, школах и почтовых отделениях по всей стране.
Процедура выборов в парламент Финляндии
Кабмин сообщил в воскресенье, что по закону в Финляндии в день выборов будут подняты национальные флаги.
Первые результаты голосования, по итогам предварительного волеизъявления граждан, обнародуют сразу после закрытия участков - в 20.00 мск, подсчет голосов ведется в онлайн режиме и предварительные итоги по 100% бюллетеней будут подведены в течение примерно четырех часов после закрытия участков. Официальные и окончательные итоги минюст опубликует 5 апреля.
Основная борьба разворачивается между правящей Социал-демократической партией во главе с Санной Марин
, оппозиционными Коалиционной партией во главе с Петтери Орпо
и "Истинными финнами" во главе с Рииккой Пурра.
На 200 мест в парламенте Финляндии претендует 2424 кандидата, уточняет минюст.
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