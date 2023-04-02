https://ria.ru/20230402/finlyandiya-1862437081.html

В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах

В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах - РИА Новости, 02.04.2023

В Финляндии открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Финляндии, по итогам которых будет сформировано 77-ое правительство страны, сообщает министерство... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:22

2023-04-02T09:22

2023-04-02T09:22

в мире

финляндия

санна марин

петтери орпо

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр - РИА Новости. Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Финляндии, по итогам которых будет сформировано 77-ое правительство страны, сообщает министерство юстиции. В период досрочного голосования в выборах уже приняли участие 40,5% избирателей или 1 731 441 человек. "В день выборов избирательные участки работают с 9 до 20 часов", - говорится в сообщении. Участки для голосования расположены, в частности, в супермаркетах, библиотеках, школах и почтовых отделениях по всей стране. Кабмин сообщил в воскресенье, что по закону в Финляндии в день выборов будут подняты национальные флаги. Первые результаты голосования, по итогам предварительного волеизъявления граждан, обнародуют сразу после закрытия участков - в 20.00 мск, подсчет голосов ведется в онлайн режиме и предварительные итоги по 100% бюллетеней будут подведены в течение примерно четырех часов после закрытия участков. Официальные и окончательные итоги минюст опубликует 5 апреля. Основная борьба разворачивается между правящей Социал-демократической партией во главе с Санной Марин, оппозиционными Коалиционной партией во главе с Петтери Орпо и "Истинными финнами" во главе с Рииккой Пурра. На 200 мест в парламенте Финляндии претендует 2424 кандидата, уточняет минюст.

https://ria.ru/20230402/vybory-1862070540.html

https://ria.ru/20230401/shvetsiya-1862370422.html

финляндия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, санна марин, петтери орпо