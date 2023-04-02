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Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
16:02 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/eparkhiya-1862479746.html
Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора
Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора - РИА Новости, 02.04.2023
Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора
Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:02
2023-04-02T16:02
религия
украина
хмельницкий (город)
россия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). "Срочное сообщение из Хмельницкой епархии. Сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий. Просим молитв!" - говорится в сообщении союза в телеграм-канале. Там уточнили, что захват якобы планируется примерно в 17.00-18.00 (совпадает с мск). Другие подробности не приводятся. В воскресенье мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сорвал богослужение, а также повредил Евангелие, сообщали в Синодальном информационно-просветительском отделе канонической УПЦ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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хмельницкий (город)
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украина, хмельницкий (город), россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Ситуация вокруг УПЦ
Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора

Союз православных журналистов: Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские флаги на фоне собора
Украинские флаги на фоне собора - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские флаги на фоне собора. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
"Срочное сообщение из Хмельницкой епархии. Сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий. Просим молитв!" - говорится в сообщении союза в телеграм-канале.
Там уточнили, что захват якобы планируется примерно в 17.00-18.00 (совпадает с мск). Другие подробности не приводятся.
В воскресенье мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сорвал богослужение, а также повредил Евангелие, сообщали в Синодальном информационно-просветительском отделе канонической УПЦ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаХмельницкий (город)РоссияСитуация вокруг УПЦ
 
 
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