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Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора

Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора - РИА Новости, 02.04.2023

Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора

Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T16:02

2023-04-02T16:02

2023-04-02T16:02

религия

украина

хмельницкий (город)

россия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). "Срочное сообщение из Хмельницкой епархии. Сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий. Просим молитв!" - говорится в сообщении союза в телеграм-канале. Там уточнили, что захват якобы планируется примерно в 17.00-18.00 (совпадает с мск). Другие подробности не приводятся. В воскресенье мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сорвал богослужение, а также повредил Евангелие, сообщали в Синодальном информационно-просветительском отделе канонической УПЦ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230402/pevchaya-1862479380.html

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хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, хмельницкий (город), россия, ситуация вокруг упц