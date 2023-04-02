Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора
Союз православных журналистов: Хмельницкая епархия на Украине опасается захвата собора
Украинские флаги на фоне собора. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
"Срочное сообщение из Хмельницкой епархии. Сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий. Просим молитв!" - говорится в сообщении союза в телеграм-канале.
Там уточнили, что захват якобы планируется примерно в 17.00-18.00 (совпадает с мск). Другие подробности не приводятся.
В воскресенье мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сорвал богослужение, а также повредил Евангелие, сообщали в Синодальном информационно-просветительском отделе канонической УПЦ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".