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ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях

ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях - РИА Новости, 02.04.2023

ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две гаубицы и американскую РЛС AN/TPQ-36,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:31

2023-04-02T14:31

2023-04-02T14:43

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две гаубицы и американскую РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области.Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское ДНР и Вишнёвое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских войск."За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке министерства.

запорожская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика