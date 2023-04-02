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ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 02.04.2023 (обновлено: 14:43 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/drg-1862469036.html
ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях
ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях - РИА Новости, 02.04.2023
ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две гаубицы и американскую РЛС AN/TPQ-36,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:31
2023-04-02T14:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две гаубицы и американскую РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области.Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское ДНР и Вишнёвое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских войск."За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке министерства.
запорожская область
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях

Минобороны: ВС России уничтожили две ДРГ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих, две гаубицы и американскую РЛС AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области.
Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское ДНР и Вишнёвое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских войск.
"За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сводке министерства.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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